Gamescom 2026 – Karma Exorcist – Metroidvania mit Chinesischer Mythologie

Ein neues Jahr und natürlich auch wieder eine neue Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs, um uns ein paar Spiele für euch anzuschauen. Der Publisher Infini Fun hat uns eingeladen um zwei Spiele anzuspielen.

Karma Exorcist ist ein 2D‑Metroidvania mit einem sehr schönen Grafikstil, basierend auf fernöstlicher Mythologie. Die Story dreht sich um die Unterwelt, die Welt der Toten. Gutes und böses Karma halten alles in Balance, doch wenn das böse Karma sich ausbreitet, hat das schlimme Folgen für alle Welten. Im Spiel erforscht man die Unterwelt mit ihren 18 Ebenen der Hölle und erfährt mehr über die Götter und den Kreislauf der Existenz.

Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist die Grafik. Die Details der Charaktere sind recht simpel gehalten, aber bekommen dadurch ihren eigenen Charme. Verbunden mit den flüssigen Animationen erinnert das Ganze ein bisschen an Hollow Knight oder Silksong.

Es ist immer schwer zu beschreiben, wie gut sich eine Steuerung in einem Videospiel anfühlt, doch kann ich hier sagen, dass ich schon nach kurzer Spielzeit wusste, dass, wenn ich sterbe, es absolut mein Fehler ist. Das Leveldesign und das Erforschen sind sehr ähnlich wie in anderen Spielen aus dem Genre. Das Totenreich kann frei erkundet werden, mit Geheimnissen an jeder Ecke, die darauf warten, von euch gefunden zu werden.

Schwerer als man denkt

Die Kämpfe in Karma Exorcist sind dynamisch und verlangen schnelle Reflexe vom Spieler. Neben der Hauptwaffe kann man noch zwei weitere Waffen ausrüsten. Diese kann man per Knopfdruck direkt benutzen. Vor allem beim ersten Bosskampf merkt man, wie gut dieses System ist. Bis hierhin war das Spiel noch recht einfach, doch der Boss ändert das direkt. Nach mehreren Toden habe ich endlich die Angriffe von dem Boss gelernt und kann diesem ausweichen und besiege den Boss.

Als Belohnung bekommen wir den Kettenhaken und ab hier unterscheidet sich das Spiel stark von vielen anderen Vertretern des Genres. Mit diesem Haken kann man sich an allen Oberflächen heranziehen, um somit höhere Stellen zu erreichen. Dadurch wird das Erforschen der Welt nochmal viel interessanter. In der Welt gibt es eine Vielzahl von Artefakten und Seelenedeksteinen, mit denen man seinen eigenen Kampfstil kreieren kann.

Viel Potential vorhanden

Meine Spielzeit mit „Karma Exorcist“ ging leider viel zu schnell vorbei, es fühlte sich an, als würde das Spiel gerade erst anfangen. Die Systeme vom Spiel öffnen sich gerade und haben mir die Möglichkeit zum Experimentieren gegeben. Vor allem der Haken hat mir sehr gut gefallen und auch der Fokus auf das Kampfsystem. Ich glaube, dass wir hier einen Geheimtipp für Metroidvania-Fans haben könnten.

1 of 14

Fakten zu Karma Exorcist

Kategorie Information Entwickler Cyclos Publisher Infini Fun Genre Action, Adventure, Metroidvania Release 2027 Plattformen PC

Karma Exorcist Trailer

Karma Exorcist erscheint 2027 für PC.