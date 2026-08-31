Gamescom 2026 – Die Deep – Der Abgrund ruft!

Ein neues Jahr und natürlich auch wieder eine neue Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs, um uns ein paar Spiele für euch anzuschauen. Der erste Stopp für mich war bei dem Stand von Ukiyo Studios. Hier gab es vier Spiele für mich zum anspielen.

Die Deep von PINIX ist das nächste Spiel auf meiner Liste:

In „Die Deep“ ist der Fokus auf den Kampf gegen Monster und das Überleben im Abgrund. Die Level sind kleine Arenen, die sich nach jedem Kampf ändern und dann mit neuen Gegnern füllen. Auf den ersten Blick ist das Spiel sehr simpel: Man hat einen Ausweichmove, einen Angriff, man kann blocken und einen Special-Move ausführen. Jeder geblockte Angriff füllt eine Leiste auf. Sobald diese voll ist, wird euer Charakter für ein paar Sekunden betäubt. Blockt man mit einem perfekten Timing, führt man einen Parry aus und die Leiste füllt sich nicht, und zusätzlich bekommt man die Möglichkeit, einen Counter auszuführen.

Bis hierhin alles noch recht normal für ein Action-Roguelite mit leichten Soulslike-Elementen. Jedoch ist eine der wichtigen Mechaniken in „Die Deep“ tatsächlich die Steuerung selbst. Der linke Stick steuert euren Charakter und der rechte Stick die Richtung, in die er schaut, also wie ein Twin-Stick-Shooter. Dadurch ist es wichtig, dass man sich immer zum Gegner dreht, der euch angreift, um diesen zu blocken. Diese Art der Steuerung macht schon Kämpfe gegen zwei Gegner sehr hektisch.

Auf in den Abgrund!

Die Demo startet mit dem einäugigen Ritter. Dieser hat drei Lebenspunkte und einen Manapunkt. Nach einem kurzen Tutorial geht’s in den Abgrund. Es fängt sehr einfach an mit einem langsamen Gegner. Hier kann ich die Steuerung perfekt austesten und ein Gefühl für das Spiel bekommen. Jeder Gegner zeigt an, wenn er angreift, damit man sich darauf vorbereiten kann. Hört sich einfach an, bei einem einzigen Gegner. Sobald wir mehrere Feinde im Level haben, muss man auf alles achten. Denkt dran, man muss sich immer zu den Gegnern drehen, um den Angriff zu blocken, und sobald diese Angriffe von mehreren Seiten kommen, wird es sehr schnell sehr hektisch.

Das Gameplay fühlt sich sehr gut an und die Herausforderung ist nicht zu hoch. Nach ein paar Minuten Eingewöhnung greife ich einen Gegner an, blocke zwei andere Feinde und mache perfekte Parrys, ohne darüber nachzudenken. Nach jedem Level bekommt man eine Auswahl von drei Verbesserungen. Darunter sind Sachen wie mehr maximale Lebens- oder Manapunkte, mehr Schaden verteilen etc. Das Mana kann neben Special Moves auch für das Heilen benutzt werden. Da man Mana durch Angreifen von Gegnern bekommt, muss man sich sein Heilen verdienen. Beim Heilen ist man aber sehr verwundbar, da man für einige Sekunden stehen bleiben muss.

Der Trailer hatte mich anfangs nicht ganz überzeugt, nach dem Anspielen war ich positiv überrascht. Nach dem ersten Bosskampf hatte ich noch einen zweiten Charakter freigeschaltet, der weniger Leben hatte und kein Schild, aber dafür zwei Waffen und war auch viel schneller als der Ritter. Ich hatte eine gute Zeit mit „Die Deep“ und bin schon auf die Vollversion gespannt.

Fakten zu Die Deep

Kategorie Information Entwickler PINIX Publisher PINIX Genre Action, Rogue-lite Release 4. Quartal 2026 Plattformen PC ist derzeit die einzige bestätigte Platform

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Die Deep Trailer

Die Deep erscheint Ende 2026 für PC. Da das vorrige Spiel von dem Entwickler auch für Konsole erschienen ist, kann man davon ausgehen das auch eine Konsolen Version erscheinen wird.