Mortal Shell II: Dieses Soulslike wird Dark-Fantasy-Fans begeistern

Mortal Shell II: Dieses Soulslike will mit acht Hüllen und über 60 Dungeons größer, schneller und brutaler werden

Wer mit Mortal Shell bereits seine ersten Schritte in der düsteren Soulslike-Welt von Cold Symmetry gemacht hat, dürfte bei Mortal Shell II schnell hellhörig werden. Die eigenständige Fortsetzung möchte das Grundprinzip des Originals nicht einfach wiederholen, sondern deutlich ausbauen. Statt einer vergleichsweise kompakten Spielerfahrung erwartet uns diesmal eine miteinander verbundene Open World mit mehr als 60 Dungeons, neuen Krieger-Hüllen, umfangreicheren Waffen-Upgrades und einem deutlich offensiveren Kampfsystem.

Im Mittelpunkt steht erneut die Idee, den Körper gefallener Krieger zu übernehmen und sich ihre Fähigkeiten zunutze zu machen. Gleichzeitig verabschiedet sich Mortal Shell II von einigen Einschränkungen des Vorgängers. Unter anderem gibt es keine Ausdauerleiste mehr, während neue Hinrichtungsmanöver und verschiedene Waffen dafür sorgen sollen, dass sich die Kämpfe wesentlich dynamischer anfühlen.

Ob Cold Symmetry damit tatsächlich den großen Schritt nach vorne schafft, den sich Fans des Originals wünschen, muss sich zum Release zeigen. Die bisher veröffentlichten Gameplay-Einblicke und die offene Beta vermitteln allerdings bereits einen guten Eindruck davon, wohin die Reise geht.

Willkommen in einer zerstörten Welt

In Mortal Shell II übernehmen wir die Rolle des sogenannten Harbingers. Dabei handelt es sich um ein Wesen, das die gestohlenen Eier des Undermether zurückerobern muss. Die wertvolle Beute befindet sich allerdings in den Händen grotesker Kreaturen, die nicht gerade darauf warten, uns kampflos den Weg freizumachen.

Die Geschichte führt uns durch eine düstere Fantasy-Welt, die von Verfall, fanatischen Gegnern und den Überresten alter Zivilisationen geprägt ist. Statt einer klassischen linearen Levelstruktur setzt Cold Symmetry diesmal stärker auf freie Erkundung.

Dabei soll die Welt bewusst kompakt bleiben. Die Entwickler sprechen von einer miteinander verbundenen Open World, die über verschlungene Wege verschiedene Gebiete und Schauplätze miteinander verbindet. Wer sich abseits der offensichtlichen Wege bewegt, soll dafür regelmäßig belohnt werden.

Zu entdecken gibt es unter anderem neue Hüllen, Waffen, Upgrades, zusätzliche Story-Elemente und verschiedene Kuriositäten.

Quelle: Pressekit - PLAYSTACK Quelle: Pressekit - PLAYSTACK Quelle: Pressekit - PLAYSTACK

Acht Hüllen, acht unterschiedliche Spielstile

Das wohl wichtigste Element von Mortal Shell II bleiben die namensgebenden Hüllen. In der Spielwelt finden wir die Leichname verschiedener Krieger und können von ihnen Besitz ergreifen. Jede Hülle bringt eigene Fähigkeiten und einen individuellen Kampfstil mit.

Insgesamt soll das fertige Spiel acht spielbare Hüllen bieten. Dadurch können wir unseren Charakter nicht einfach nur über klassische Ausrüstung anpassen, sondern wechseln gleichzeitig die grundlegende Art, wie wir uns durch die Welt kämpfen.

Die verschiedenen Krieger sollen zudem eigene Geschichten besitzen. Wer ihre verlorenen Erinnerungen entdeckt, kann mehr über ihre Vergangenheit und die Welt erfahren.

Damit möchte Mortal Shell II das Konzept des ersten Teils deutlich erweitern. Statt uns früh für einen bestimmten Spielstil zu entscheiden, können wir je nach Situation und persönlicher Vorliebe zwischen unterschiedlichen Hüllen wechseln.

Keine Ausdauerleiste mehr

Eine der größten Änderungen betrifft das Kampfsystem. Mortal Shell II verzichtet auf die klassische Ausdauerleiste, die bei vielen Soulslikes bestimmt, wie oft wir angreifen, ausweichen oder bestimmte Aktionen hintereinander ausführen können.

Dadurch sollen die Kämpfe deutlich offensiver und flüssiger werden. Gleichzeitig bleibt das Spiel seinem Anspruch treu, präzises Timing und das Erkennen gegnerischer Angriffsmuster zu belohnen.

Ein wichtiger Bestandteil ist weiterhin das Brechen der gegnerischen Haltung. Wer seine Angriffe richtig platziert, kann Feinde aus dem Gleichgewicht bringen und anschließend kritische Treffer beziehungsweise Hinrichtungen ausführen.

Gerade dieser Ansatz könnte Mortal Shell II von zahlreichen anderen Soulslikes unterscheiden. Das Spiel möchte nicht einfach nur langsamere und schwerere Action bieten, sondern eine deutlich aggressivere Machtfantasie schaffen.

Schwerter, Äxte und mittelalterliche Schusswaffen

Auch beim Waffenarsenal legt Cold Symmetry deutlich nach. Die Entwickler versprechen ein umfangreicheres Waffendesign mit zahlreichen Verbesserungsmöglichkeiten.

Neben klassischen Nahkampfwaffen stehen uns auch mächtige Nebenwaffen zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem mittelalterlich anmutende Schusswaffen, die eine zusätzliche taktische Möglichkeit in den Kämpfen eröffnen.

Die verschiedenen Waffen sollen dabei nicht nur unterschiedliche Schadenswerte besitzen. Zusammen mit den Fähigkeiten der einzelnen Hüllen entsteht ein System, bei dem wir unseren persönlichen Kampfstil zunehmend verfeinern können.

Damit entfernt sich Mortal Shell II ein Stück weit von der vergleichsweise minimalistischen Struktur des Vorgängers und versucht, mehr Raum für unterschiedliche Builds und Spielweisen zu schaffen.

Quelle: Pressekit - PLAYSTACK Quelle: Pressekit - PLAYSTACK Quelle: Pressekit - PLAYSTACK

Eine kompakte Open World voller Geheimnisse

Der vielleicht größte Unterschied zum ersten Teil ist die Welt selbst. Mortal Shell II setzt auf eine miteinander verbundene Open World, die zwar deutlich größer ausfällt, aber bewusst kompakt gehalten werden soll.

Statt riesiger Entfernungen erwartet uns eine Welt, in der verschiedene Gebiete über verwinkelte Pfade miteinander verbunden sind. Die Entwickler wollen damit vor allem die Erkundung in den Mittelpunkt stellen.

Auf unserer Reise durchqueren wir unter anderem verfallene Tempel alter Götter, verbotene Wälder, eisige Gräber und gewaltige Zitadellen aus Knochen. Die Schauplätze sollen dabei nicht nur als Kulisse dienen, sondern zahlreiche Geheimnisse und optionale Herausforderungen verstecken.

Besonders interessant ist die angekündigte Menge an Dungeons: Mehr als 60 optionale Verliese sollen in der Welt verteilt sein. Diese stellen jeweils eigene Herausforderungen dar und können uns mit neuen Waffen, Upgrades oder anderen Belohnungen versorgen.

Wer vom Weg abweicht, wird belohnt

Wie bei vielen Soulslikes dürfte sich auch in Mortal Shell II das genaue Erkunden der Spielwelt lohnen. Wer nicht einfach dem offensichtlichsten Weg folgt, kann versteckte Bereiche entdecken und zusätzliche Inhalte freischalten.

Dazu gehören neue Hüllen, besondere Waffen, Verbesserungen und zusätzliche Story-Elemente. Dadurch soll die Welt nicht wie eine bloße Verbindung zwischen den Hauptmissionen wirken.

Gerade für Fans des Genres könnte dieses Konzept interessant werden. Soulslikes leben schließlich nicht nur von ihren Bosskämpfen, sondern auch von dem Gefühl, hinter jeder verschlossenen Tür oder jedem verdächtigen Pfad etwas entdecken zu können.

Die kompakte Struktur könnte dabei sogar ein Vorteil sein. Cold Symmetry muss keine riesige Karte mit Hunderten von Markierungen füllen, sondern kann sich stärker auf die Gestaltung einzelner Bereiche konzentrieren.

Über 60 Dungeons und zahlreiche Herausforderungen

Die Zahl von mehr als 60 Dungeons klingt zunächst erstaunlich hoch. Entscheidend wird deshalb sein, wie abwechslungsreich diese Bereiche tatsächlich gestaltet sind.

Laut den bisherigen Informationen sollen die Verliese jeweils eine Herausforderung für unsere gesammelten Fähigkeiten und Waffen darstellen. Dazu kommen versteckte Minibosse und weitere optionale Begegnungen.

Bereits die offene Beta gibt einen ersten Vorgeschmack auf dieses Konzept. Sie umfasst den Prolog und die erste größere Erkundungsregion. Neben den Hauptpfaden können Spieler optionale Dungeons erkunden, versteckte Minibosse bekämpfen und zusätzliche Herausforderungen absolvieren.

Damit besitzt Mortal Shell II zumindest auf dem Papier deutlich mehr Raum für optionale Inhalte als sein Vorgänger.

Die offene Beta macht neugierig

Ein großer Vorteil für interessierte Spieler ist, dass Mortal Shell II bereits vor dem Release in einer offenen Beta ausprobiert werden konnte beziehungsweise kann. Die Testversion bietet ungefähr die ersten drei Stunden des Spiels und führt vom Prolog in die erste erkundbare Region.

Dabei können bereits verschiedene Hüllen ausprobiert, Dungeons erkundet und erste Boss- beziehungsweise Miniboss-Begegnungen bestritten werden.

Interessant ist außerdem, dass ausgewählte Fortschritte aus der Beta in die Vollversion übernommen werden können. Wer die Beta mindestens entsprechend spielt, kann zudem die kosmetische Belohnung „The Flayed Harbinger“ für die Vollversion freischalten.

Die Beta ist damit nicht nur eine klassische Demo, sondern soll Spielern einen relativ umfangreichen Eindruck vom grundlegenden Spielsystem vermitteln.

Noch größer, aber bleibt Mortal Shell seinem Kern treu?

Genau hier liegt eine der spannendsten Fragen rund um Mortal Shell II. Das Original war vor allem deshalb interessant, weil Cold Symmetry mit der Idee der Hüllen einen eigenen Kniff in das Soulslike-Genre eingebaut hat.

Der Nachfolger möchte nun beinahe an allen Stellen größer werden: mehr Hüllen, mehr Waffen, mehr Erkundung, mehr Dungeons und eine deutlich umfangreichere Welt.

Das birgt allerdings auch ein gewisses Risiko. Ein größeres Spiel ist nicht automatisch ein besseres Spiel. Entscheidend wird sein, ob die Open World tatsächlich interessant gestaltet ist und ob die vielen Dungeons mehr zu bieten haben als Variationen bekannter Gegner und Räume.

Die bisher gezeigten Inhalte machen zumindest Hoffnung, dass Cold Symmetry nicht einfach nur die Fläche vergrößert, sondern das Grundkonzept sinnvoll erweitert.

Eine deutlich aggressivere Version von Mortal Shell

Besonders auffällig ist die neue Ausrichtung des Kampfsystems. Während das erste Mortal Shell seine Soulslike-Wurzeln noch sehr deutlich zur Schau stellte, wirkt der Nachfolger wesentlich offensiver.

Durch den Wegfall der Ausdauerleiste können wir deutlich freier agieren. Gleichzeitig sorgen die verschiedenen Hüllen, Waffen und Hinrichtungen für zusätzliche Möglichkeiten.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Mortal Shell II plötzlich zum simplen Actionspiel wird. Präzision bleibt ein wichtiger Bestandteil. Wer Gegner unüberlegt angreift, dürfte weiterhin schnell auf die Grenzen seines Charakters stoßen.

Die Mischung aus taktischem Timing und aggressiverem Gameplay könnte genau die richtige Weiterentwicklung für die Reihe sein.

Release am 20. August 2026

Lange dauert es inzwischen nicht mehr. Mortal Shell II erscheint am 20. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Entwickelt wird das Spiel erneut von Cold Symmetry, während Playstack als Publisher fungiert. Auf PC erscheint der Titel über Steam.

Wer sich für die Devout Edition entscheidet, erhält zudem bis zu 72 Stunden Vorabzugang. Zusätzlich enthält die Edition ein exklusives Obsidian-Skin-Set für die acht spielbaren Hüllen.

Offizielle Mortal Shell II-Webseite

Mortal Shell II bei Steam

Mortal Shell II im PlayStation Store

Unser vorläufiger Eindruck

Mortal Shell II könnte für Fans des ersten Teils ein ziemlich großer Schritt nach vorne werden. Cold Symmetry behält mit den unterschiedlichen Hüllen das zentrale Element des Originals bei, baut darum aber eine wesentlich größere und freiere Spielerfahrung.

Besonders interessant sind die Kombination aus acht spielbaren Hüllen, dem überarbeiteten Kampfsystem ohne Ausdauerleiste und der kompakten Open World. Dazu kommen mehr als 60 Dungeons, zahlreiche Waffen und umfangreiche Upgrade-Möglichkeiten.

Ob all diese Elemente am Ende harmonisch zusammenspielen, muss sich allerdings erst im vollständigen Spiel zeigen. Gerade die große Zahl an Dungeons und die offene Welt müssen beweisen, dass sie nicht nur für mehr Umfang sorgen, sondern tatsächlich abwechslungsreiche Entdeckungen bieten.

Die bisherigen Einblicke stimmen uns aber vorsichtig optimistisch. Mortal Shell II wirkt nicht wie ein simples „mehr vom Gleichen“, sondern wie der Versuch, die interessantesten Ideen des Originals konsequent weiterzuentwickeln.

Wer anspruchsvolle Action-RPGs und Soulslikes mag, sollte den 20. August deshalb im Kalender markieren.

Mortal Shell II – Fakten zum Spiel

Kategorie Information Entwickler Cold Symmetry Publisher Playstack Genre Action-RPG / Soulslike Setting Düsteres Dark-Fantasy-Szenario Protagonist Der Harbinger Spielbare Hüllen 8 Dungeons Über 60 Spielwelt Kompakte, miteinander verbundene Open World Kampfsystem Actionreiches Nahkampfsystem ohne Ausdauerleiste Waffen Nahkampfwaffen und Nebenwaffen Spielmodus Einzelspieler Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S PC-Version Steam Release 20. August 2026 Vorabzugang Bis zu 72 Stunden mit Devout Edition

Vorläufiges Fazit:

„Mortal Shell II“ hat sich einiges vorgenommen. Das Soulslike von Cold Symmetry übernimmt das zentrale Hüllen-Konzept des Originals, erweitert es aber um eine kompakte Open World, acht spielbare Krieger, mehr als 60 Dungeons, neue Waffen und ein deutlich aggressiveres Kampfsystem. Vor allem der Verzicht auf die Ausdauerleiste könnte für ein wesentlich dynamischeres Spielgefühl sorgen. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob die größere Welt und die enorme Zahl an Dungeons auch qualitativ überzeugen können. Die bisherigen Gameplay-Einblicke und die offene Beta machen jedenfalls einen interessanten Eindruck. Lange dauert es nicht mehr: Am 20. August 2026 erscheint „Mortal Shell II“ für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Hinweis zur Berichterstattung

Die Informationen in diesem Preview basieren auf den bisher veröffentlichten Angaben von Cold Symmetry und Playstack, offiziellen Gameplay-Materialien sowie den öffentlich verfügbaren Informationen zur offenen Beta. Eine abschließende Bewertung des Spiels ist erst nach einer ausführlichen Testphase möglich. Verwendete Bilder im Artikel sind aus dem offiziellen Presse Kit von Playstack und dienen der redationellen Berichtserstattung. Alle Rechte und Lizenzen bleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern.

Offizielle Mortal Shell II-Webseite

Mortal Shell II auf Steam

Hinweis zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz

Im Sinne einer transparenten redaktionellen Arbeitsweise weisen wir darauf hin, dass bei der Erstellung dieses Beitrags unterstützend Systeme der Künstlichen Intelligenz (KI) eingesetzt wurden. Der Einsatz erfolgt ausschließlich zur Unterstützung einzelner redaktioneller Arbeitsschritte, insbesondere bei der sprachlichen Ausarbeitung, Strukturierung sowie der Aufbereitung von Informationen.

Die inhaltliche Recherche, redaktionelle Prüfung, Bewertung und Freigabe erfolgen ausschließlich durch mich. Sämtliche veröffentlichten Inhalte werden vor der Veröffentlichung sorgfältig geprüft.

Dieser Hinweis erfolgt im Sinne der Transparenz und unter Berücksichtigung der Vorgaben des AI Acts der Europäischen Union (Verordnung (EU) 2024/1689).