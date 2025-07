2XKO – Closed Beta angekündigt!

Riot Games startet noch dieses Jahr mit der ersten closed Beta, für das League of Legends Fighting Game, 2XKO.

Noch nie von dem Spiel gehört? Das Spiel war vorher als Project L bekannt bis es letztes Jahr umbenannt wurde. Ein Free-to-play 2V2 Tag-Team Fighting game im League of Legends Universum. Das Spiel ist schon seit Jahren in Entwicklung und hatte auch schon zwei Alpha Tests die Größenteils Positiv waren. Riot hat durch diese Tests viel Feedback mitgenommen und will jetzt die neuste Version vorstellen mit einem closed Beta Test am 9. September 2025.

Beta ankündigung:

2XKO Charakter Trailer:

2XKO soll noch 2025 für Xbox Series X|S, Playstation 5 und PC erscheinen.