Jackbox Naughty Pack im Test

Jackbox Games bringt wieder frisches Futter für Freunde der frivolen Unterhaltung. Die intime Sammlung enthält drei Spiele die jede lahme Party in Schwung bringen wird. Wir haben uns die Playstation 5 Version vom Jackbox Naughty Pack angeschaut und sagen euch ob auch unsere Party zu einem unvergesslichen Abenteuer geworden ist.

Aller guten Dinge sind drei – das haben sich auch die Macher von Jackbox Games gedacht und mit dem Jackbox Naughty Pack auf die frivole Tube gedrückt. Denn dieser Teil der beliebten Jackbox Serie spricht besonders die schon etwas älteren Spieler an und hat eine Altersfreigabe von 16 Jahren bekommen. Dabei ist der Titel nicht nur für Konsolen erhältlich sondern kann auch auf dem Amazon Fire TV oder bei Apple TV gespielt werden.

Wir haben aber die Playstation 5 Version ausprobiert und die wilden Spiele Fakin´It All Night Long, Dirty Drawful und Let Me Finish gespielt. Die Mindestanzahl der Spieler sind drei Personen und es kann mit bis zu acht Personen gespielt werden. Auch ein Smartphone müsst ihr dabei zur Hand haben. Doch erklären wir euch erstmal die drei einzelnen Spiele, damit ihr wisst was euch im Jackbox Naughty Pack erwartet.

Fangen wir mit Fakin´It All Night Long an. Dieser Modus ist bereits von vorherigen Jackbox Games bekannt. Jeder bekommt dabei eine geheime Aufgabe, außer einem Fake der unter euch weilt. Doch finden wir am Ende heraus wer der Faker der Gruppe ist? Neue frivole Kategorien und ein Remote Play Modus sorgen dabei für lustige und intime Überraschungen. Ihr werdet Dinge von euren Freunden erfahren die ihr nicht mal im Ansatz erwartet habt. Das können wir nur bestätigen.

In Dirty Drawl ist wieder euer Zeichentalent gefragt. Denn Drawful ist ebenfalls bekannt, bekommt aber den coolen Zusatz Dirty und wird somit anders als sonst. Pikante Aufforderungen lassen eurer Fantasie freien Lauf und ihr könnt eure intimsten Wünsche austauschen. Doch Vorsicht – dieses Spiel könnte Beziehungen auf eine andere Stufe bringen. Wer sich doch nicht traut kann aber noch still und heimlich den Rückgängig Button nutzen.

Im letzten Spiel Let Me Finish geht es um die ernsten und wichtigen Fragen des Lebens. Und diese Fragen habt ihr sicherlich noch nie gehört bzw. darüber nachgedacht das es überhaupt solche Fragen gibt. Nach einer Weile entwickelt sich dabei ein spannendes Durcheinander mit überraschenden Ergebnissen am Ende. Denn deine Freunde finden endlich heraus was für versaute Gedanken eigentlich in dir schlummern.

Das Jackbox Naughty Pack ist ab sofort für 21,69 Euro für Konsolen, PC, Fire TV und Apple TV erhältlich und bringt wirklich jede müde Party in Schwung. Jackbox Games kann es einfach und überzeugt auch dank der absolut gelungenen deutschen Sprachausgabe auf ganzer Linie. Schaut euch den Trailer des Spiels an und überzeugt euch selbst. Ansonsten wünschen wir euch schon mal ganz viel Spaß.