Pokémon Stürmische Funken: Neue Erweiterung mit Pikachu und Drachen-Pokémon

Pokémon Karten sind noch immer ein wichtiges Geschäft für die The Pokémon Company. So wurden allein im Geschäftsjahr 2023/2024 fast 12 Milliarden Karten weltweit verkauft, was nicht nur einen neuen Rekord darstellt, sondern auch zeigt, wie wichtig das Sammelkartenspiel ist. Zum Vergleich: Die neue Pokémon Generation Karmesin und Purpur hat sich seit dem Release und Stand März 2024 rund 24 Millionen Mal verkauft. Wir können also davon ausgehen, dass Pokémon Karten ein deutlich wichtigerer Teil der Einnahmen darstellen.

Am 8. November 2024 geht das Sammelkartenspiel nun in Deutschland in die nächste Runde. Unter dem Namen Pokémon Stürmische Funken (im englischen Pokémon Surging Sparks) wird die achte Haupterweiterung veröffentlicht, welche ihren Fokus auf Drachen-Pokémon legt und den beliebten Pikachu in den Vordergrund rückt. Über 250 Karten sind im neuen Set enthalten.

Alle wichtigen Informationen im Überblick:

Die Erweiterung Pokémon Stürmische Funken setzt sich aus mehreren japanischen Sets zusammen, namentlich Paradise Dragona und Super Electric Breaker, sowie zusätzlichen Karten aus speziellen Themendecks, die in Japan im August rund um die Pokémon Feelinara und Azugladis erschienen sind. Dadurch umfasst die Erweiterung über 250 Karten und bietet eine große Bandbreite an Inhalten und seltenen Karten.

Besonders hervorzuheben sind die neuen Stellar-Terakristall-Pokémon-ex-Karten, die erstmals in der Vorgänger-Erweiterung Pokémon Stellarkrone (im englischen Pokémon Stellar Crown) eingeführt wurden. In Stürmische Funken gibt es neun Karten dieses Typs. Diese Karten stellen eine neue Kartenart dar und sind für ihre besonderen Eigenschaften bei Sammlern und Spielern besonders interessant.

Zusätzlich enthält die Erweiterung neun weitere Pokémon-ex-Karten sowie acht neue Ass-Klasse-Trainerkarten (im englischen Ace Spec). Die Vielfalt wird durch 23 Illustration Rares, elf Special Illustration Rares und sechs Gold-Rare-Karten erweitert. Eine exklusive Promokarte ist in der Top-Trainer-Box (im englischen Elite Trainer Box) enthalten, die Magneton zeigt, illustriert von Shinji Kondo.

Kondo zählt zu den bekanntesten Künstlern in der Pokémon-Welt und ist bekannt für seinen einzigartigen Stil. Interessanterweise zeigt die Verpackung der Top-Trainer-Box ein Terakristall-Pikachu, doch die enthaltene Promokarte stellt Magneton in den Vordergrund. Neben diesen besonderen Karten gibt es in der Serie auch die klassischen Verpackungsarten, darunter Displays, Booster Boxes, Booster Bundles und Blister, sodass für Sammler und Spieler eine Vielzahl an Produkten verfügbar ist. Hier geht es zur vollständigen Kartenliste.

Wo kann ich das Set Pokémon Stürmische Funken erwerben?

