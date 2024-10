Titans 2 – Beast World 1 – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Titans 2 – Beast World 1.

Erscheinungsdatum 24.09.2024 Zeichner Keron Grant, Daniel Hillyard, Fico Ossio, Ivan Reis, Miguel Mendonca, Lucas Meyers Autor Chip Zdarsky, Grace Ellis, Chuck Brown, Nicole Maines, Steve Orlando, Tom Taylor Format Softcover Seitenanzahl 200 Stories Titans: Beast World 1–3, Titans – Beast World: Waller Rising, Titans – Beast World Tour: Gotham, Metropolis, Action Comics 1060 Preis 25,00 €

Die Titans sind wieder da und zwar besser als jemals zuvor. Nicht nur muss sich die Gruppe um Nightwing, Raven, Beast Boy und viele mehr als neue Justice League im DC-Universum behaupten, auch haben sie mit Beast World ihre erste große Krise vor sich, die nicht nur Opfer fordern wird, sondern auch einen ersten Beweis ihrer neuen Fähigkeiten darstellt. Wer es noch nicht wusste: Nach der kürzlichen Dark Crisis hat sich die Justice League aufgelöst und ihren Platz den Titans überlassen, die als neue junge Heldentruppe nun die Welt vor großen Bedrohungen beschützen sollen. Während man im ersten Band bereits eine tolle Dynamik erfassen konnte, wurde das Potenzial der Truppe noch nicht voll ausgeschöpft und es hat sich auch noch nicht wie eine neue Justice League angefühlt. Das soll sich jetzt aber ändern. Ob Titans 2 – Beast World 1 endlich die Bedeutung der Titans im DC-Universum untermauern kann oder ob Tom Taylor doch am Potenzial der Gruppe scheitert, erfahrt ihr in dieser Comic-Kritik!

Inhalt:

Eine tödliche außerirdische Bedrohung greift die Erde an, und nur ein Titan kann den Feind stoppen – doch der Sieg hat einen schrecklichen Preis: Die gesamte Welt wird durch bizarre Transformationen in eine „Beast World“ verwandelt. Während das Chaos eskaliert, kämpfen Nightwing, Cyborg, Starfire und ihre Verbündeten darum, die Kontrolle zurückzugewinnen und die Zerstörung zu stoppen. Doch inmitten dieser globalen Krise sieht Amanda Waller ihre Chance gekommen und greift gnadenlos ein, um ihre eigenen dunklen Pläne zu verwirklichen.

Beast World ist ein Event, das gleichzeitig so verrückt und doch auch total fokussiert ist. Zwar wird das Chaos in der Geschichte großgeschrieben, man verliert jedoch nie den Überblick und kann so jederzeit nachvollziehen, was sich in diesem Event abspielt. Das ist nicht selbstverständlich, schaut man zum Beispiel auf die kürzlich stattgefundene Dark Crisis. Zumal man hier wirklich die schweren Geschütze auffährt. Es fühlt sich einfach endlich so an, als ob man die Titans im DC-Universum ernst nimmt, nicht davor zurückschreckt, auch mal große Veränderungen vorzunehmen, und die Gruppe einer Gefahr gegenüberstellt, die ein enormes Ausmaß annimmt. Wer bisher dachte, dass die Titans nicht ihr volles Potenzial erreichen konnten, wird mit Titans 2 – Beast World 1 vollkommen zufrieden sein und einer Geschichte beiwohnen dürfen, die wahrscheinlich das Universum nachhaltig prägen wird.

Was ich lustigerweise nicht habe kommen sehen, ist ein Traum, der hier wahrgemacht wird, von dem ich aber nicht wusste, dass ich ihn habe: Black Adam als Löwe und Batman als Wolf?! Beides Dinge, die ich nicht wusste, dass ich sie wollte, aber jetzt, wo wir sie bekommen haben, möchte ich nicht mehr ohne sie leben. Titans 2 – Beast World 1 hat wirklich tolle Ideen, die gekonnt ausgespielt werden und mit kleinen Nebengeschichten im Sammelband auch sinnvoll erweitert werden. Besonders Beast Boy als Anker in den Mittelpunkt zu rücken, ist für den Charakter eine große Chance, die er sich über Jahre verdient hat, auch wenn der Ausgang der Geschichte etwas traurig wirkt. Noch ist das Event aber nicht vorbei, und schließlich wird es bald auch einen zweiten Teil der Beast World geben. Ich bin auf alle Fälle super zufrieden mit dem Comic, durchgehend gespannt und muss sagen, dass es mir richtig gefallen hat, wie einem im gesamten Band keine Pause gegönnt wird. Jetzt muss nur noch die Fortsetzung an dieses Qualitätsniveau anschließen…

Zeichnung:

Die Zeichnungen von Keron Grant, Daniel Hillyard, Fico Ossio, Ivan Reis, Miguel Mendonça und Lucas Meyers sind genauso kreativ und episch wie die Geschichte selbst. Zwar hat die Hauptgeschichte den gleichen klassischen Stil wie auch schon der vorangegangene Band, er wird jedoch ständig durch die Kreativität der Nebengeschichten und die pompösen Panels der Ereignisse aufgebrochen, was zu einer fantasievollen Flut an Bildern führt, mit denen sich nur wenige andere Comics wirklich messen können. Natürlich muss man, wie in jeder Kritik, auch hier anführen, dass die Stile der einzelnen Issues reine Geschmackssache sind. Da man jedoch nie von einem Stil überladen wird, kommt es nie dazu, dass man sich der Kunstwerke überdrüssig fühlt. Für jeden, der Kreativität schätzt, ist dieser Comic wie viele andere Event-Sammelbände also eine große Freude. Alle anderen müssen selbst entscheiden, ob sie Fans von unterschiedlichen Stilen sind. Trotzdem einen großen Dank an alle Künstler, die an diesem neuen Titan-Meisterwerk mitgewirkt haben.

Fazit zu Titans 2 – Beast World 1:

Titans 2 – Beast World 1 ist ein actiongeladenes und kreatives Comic-Event, das die Titans endlich ins Rampenlicht des DC-Universums rückt. Tom Taylor und das Künstlerteam liefern eine spannende Geschichte, die nicht nur das Potenzial der Gruppe ausschöpft, sondern auch mutig große Veränderungen einleitet. Besonders beeindruckend ist die Mischung aus verrückten Ideen – wie die Transformation von Black Adam und Batman in Tiergestalten – und der ernsten Bedrohung, die über der Welt schwebt. Die Zeichnungen unterstützen die epische Erzählung perfekt, indem sie die dramatischen Momente und die Vielfalt der Figuren visuell spektakulär einfangen.

Für Fans der Titans ist dieser Band ein Muss, da er die Charaktere ernsthaft weiterentwickelt und ihnen die Bedeutung zukommen lässt, die sie verdienen. Auch wenn das Event noch nicht abgeschlossen ist, bietet Beast World 1 ein fesselndes Abenteuer, das mit Spannung auf die Fortsetzung warten lässt. Wer die Titans schon immer als würdige Nachfolger der Justice League sehen wollte, wird hier voll auf seine Kosten kommen.