Gamescom 2024 – Hunter x Hunter Nen Impact

Hunter x Hunter Nen Impact (Entwickelt von Eighting)

Ein neues Jahr, eine neue Gamescom. Auch in 2024 sind wir wieder auf der Kölnmesse unterwegs. Wir haben einen Termin beim Entwickler/Publisher Arc System Works bekommen und drei Spiele gesehen.

Anfang des Jahres wurde überraschend ein Fighting Game für den Hit-Anime Hunter x Hunter angekündigt. Arc System Works ist hier nur der Publisher außerhalb Japan. Entwickelt wird das ganze von Eighting, für die meisten sagt dieser Entwickler nicht viel bis man sich die Spiele anschaut von diesem kommen. Bloody Roar gehört zu den ersten Fighting games das Eighting gemacht hat, danach haben Sie an ein paar Lizenz Spielen, wie die Naruto: Clash of Ninja Spiele und die Bleach: Heat the Soul Spiele für Playstation 2. Jedoch das größte Spiel, wofür der Entwickler bekannt ist, ist Marvel vs. Capcom 3. Und genau so fühlt sich Nen Impact auch an.



Die Basics sind gleich: 3 vs. 3 Tag-Team Battle mit abgefahrenen Kombo Möglichkeiten und einer Menge Chaos auf dem Bildschirm. Die HxH Charaktere sind nicht eins zu eins Kopien von den Marvel vs. Capcom Charakteren, aber man erkennt sehr viele Angriffe wieder. Das Spiel ist perfekt für Neulinge geeignet, da die Moves keine komplexen Fighting Game inputs hat. Moves werden mit einer Richtung + Special Button ausgeführt, ähnlich wie es auch in Power Rangers Battle for the Grid. Hört sich sehr simpel an, aber Experten können sich trotzdem mit dem Kombo-System austoben und Kombos finden, die bestimmt die Entwickler nicht mal bedacht haben. Doch das Wichtigste ist, es macht eine Menge Spaß.

Das Spiel kommt mit 16 Kämpfer zum Start, mit potenziellen DLC Kämpfern kurz nach Veröffentlichung. Ein Storymodus, der die wichtigsten Punkte des Animes erzählt. Rollback Netcode darf natürlich nicht fehlen, um eine gute Verbindung in den Online Kämpfen zu garantieren, Crossplay ist derzeit leider nicht geplant.

Hunter x Hunter Nen Impact Trailer:

Hunter x Hunter Nen Impact soll noch 2024 erscheinen für PC, Nintendo Switch und Playstation 5.