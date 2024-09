Monster Hunter Wilds – Erster Eindruck

Auf der Gamescom 2024 haben wir die Chance bekommen, Monster Hunter Wilds anzuspielen.

Zwei verschiedene Demos standen zur VerfĂŒgung. Eine Story Demo, die man nur solo spielen konnte und dann gab es noch eine Multiplayer Quest mit vier anderen Spielern.

Story Demo

Die erste Demo ist der Anfang vom Spiel, welchen man auch in den ersten Trailer sehen kann. Hier startet die Demo mit einer Cutszene gefolgt von mehreren Dialogen zwischen dem JĂ€ger und den neuen NPCs. Neu ist, dass der selbst erstellte JĂ€ger jetzt eine Stimme hat und auch in den Cutszenen redet und nicht wie frĂŒher nur GerĂ€usche macht und mit Gestiken reagiert. Auch der Palico hat eine Stimme bekommen und dient am Anfang als Tutorial und gibt wĂ€hrend des Anfangs die ganze Zeit Tipps im Spiel. Es erinnert ein bisschen an die Pawns in Dragons Dogma, aber zum GlĂŒck redet die Katze nicht so viel. Nach mehrere Tutorials, Dialogen und Videosequenzen treffen wir auf unser erstes Monster, Chatacabra.

Altes Monster Hunter, ganz neu

Beim ersten Monsterkampf merkt man direkt, Monster Hunter Wilds ist quasi Monster Hunter World 2. Viele Mechaniken sind zurĂŒck: die UmhĂ€nge, die Schleuder und allgemein das GefĂŒhl der Waffen. Nach einer kurzen Eingewöhnung konnten wir direkt die alten Kombos ausfĂŒhren und dem Monster gut Schaden zufĂŒgen. NatĂŒrlich fallen beim KĂ€mpfen direkt neue Animationen und Moves im Waffenarsenal auf, womit neue Möglichkeiten fĂŒr neue Kombos vorhanden sind. Ganz neu ist der Fokusmodus. Angriffe können Wunden hinzufĂŒgen, Attacken auf diese verursachen hohen Schaden zu werden aber dadurch auch zerstört. Im Fokusmodus werden die Wunden hervorgehoben und man kann diese manuell anvisieren und die neuen Fokusangriffe einsetzen. Außerdem neu ist das Reittier Saikrii, Ă€hnlich wie die Palamute aus Monster Hunter Rise, kann man mit diesen sehr schnell von Punkt A zu Punkt B kommen, doch können die Saikrii noch mehr! An dem neuen Reittier kann man noch eine weitere Waffe ausrĂŒsten und diese auf der Jagd jederzeit wechseln.

Multiplayer Demo

In der zweiten Demo konnten wir eine Quest mit vier Spielern machen. Wie gewohnt fÀngt man im Lager an und sucht sich eine Monsterjagd aus. In Monster Hunter Wilds gibt es keine Ladezeiten mehr, zwischen Lager und dem Jagdgebiet, einfach aufs Reittier und aus dem Lager raus. In unserer Quest mussten wir einen Doshaguma jagen.

Dieses Monster lebt in einer Herde, was bedeutet, wenn wir es angreifen, kĂ€mpfen wir gegen die ganze Herde. Also erstmal das Alpha Monster von den anderen trennen, mithilfe unserer Schleuder eine Dungkapsel auf unser Ziel schießen und es dann verfolgen. Das Jagdgebiet ist sehr groß in Wilds, zusĂ€tzlich kommen noch Wettereffekte wie SandstĂŒrme und BlitzschlĂ€ge dazu, welche Vor- und Nachteile fĂŒr den JĂ€ger bringen können.

Monster Hunter Wilds macht sehr viel Spaß, Solo oder im Multiplayer. Fans der Serie können sich auf den neusten Teil sehr freuen, wenn er 2025 erscheint.

Monster Hunter Wilds Waffentrailer:

Monster Hunter Wilds erscheint 2025 fĂŒr PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S