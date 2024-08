Gamescom 2024 – Double Dragon Revive

Double Dragon Revive (Entwickelt von Arc System Works)

Ein neues Jahr, eine neue Gamescom. Auch in 2024 sind wir wieder auf der Kölnmesse unterwegs. Wir haben einen Termin beim Entwickler/Publisher Arc System Works bekommen und drei Spiele gesehen.



Das klassische Beat’em up kommt zurück in einem modernen Gewand. Wie der Name „Revive“ schon anmerkt, handelt es sich hier um einen Reboot der Serie. Arc System Works verbindet die klassischen Double Dragon Spiele (vor allem die ersten beiden Teile) mit der Fighting Game Expertise (Guilty Gear, BlazBlue), um eine moderne Version zu erschaffen, die neue aber auch alte Fans genießen können.

Beat‘ em ups haben manchmal das Problem, dass man nicht auf der richtigen „Ebene“ wie der Gegner ist, um diesen zu treffen. In Double Dragon Revive wird der nächste beste Gegner quasi anvisiert wird und der Angriff geht automatisch in diese Richtung. Am Anfang fühlt sich das komisch an, weil man gewohnt ist, der Angriff geht einfach nur nach vorne. Nach einer kurzen Eingewöhnung spielt es sich sehr gut und könnte vielleicht der neue Standard werden für Beat’em ups. Neu sind Interaktionen in der Stage selber. Charaktere können von Wänden abspringen, um dann einen starken Angriff auszuführen, über Tische oder Motorräder springen (Parkour style) und Gegner in Hintergrund Gegenstände schmeißen.

Billy und Jimmy Lee werden nicht die einzigen spielbaren Charaktere sein, und diese werden sich alle komplett unterscheiden. Billy Lee ist schneller als sein Bruder Jimmy, dafür macht er aber auch weniger Schaden und muss dadurch längere Kombos ausführen. Das Spiel kann Solo oder im zwei Spieler Co-Op (offline und online), gespielt werden. Fans von Double Dragon können sich auf ein beat‘ em up der extra Klasse freuen, dass treu zu den Klassikern sein wird, aber auch versucht das Genre zu modernisieren.

Double Dragon Revive Trailer:

Double Dragon Revive erscheint 2025 für PC, Playstation 4/5 und Xbox Series X|S.