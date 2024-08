Gamescom 2024 – Lost Eidolons Veil of the Witch

Lost Eidolons Veil of the Witch (Entwickelt von Ocean Drive Studio)

Ein neues Jahr, eine neue Gamescom. Auch in 2024 sind wir wieder auf der K├Âlnmesse unterwegs. Wir haben den Entwickler und Publisher Ocean Drive Studios besucht und gleich zwei neue Spiele gesehen.

Bei Veil of the Witch handelt es sich um ein Spin-Off im Universum von Lost Eidolons, es spielt nach dem Ende vom ersten Spiel, welches 2022 erschien. Es ist jedoch nicht notwendig, das erste Spiel gespielt zu haben, um die Story in Veil of the Witch zu genie├čen. Der Entwickler hat viel Feedback gesammelt und hat das Kampfsystem nicht nur verfeinert, sogar beschleunigt.

Eine Kritik vom Vorg├Ąnger war, dass die K├Ąmpfe manchmal viel zu lange waren. Diesmal nimmt man nur f├╝nf Charaktere in den Kampf und die Schlachtfelder wurden verkleinert, um K├Ąmpfe schneller zu machen. Jedoch ist die taktische Tiefe dadurch nicht verschwunden. Levels sind anfangs sehr herausfordernd, und jeder Zug muss gut durchdacht werden und das Potenzial alle Charaktere, muss gut eingesetzt werden. Neu sind auch die Roguelite Elemente, in einem Run bekommt man mehrere M├Âglichkeiten die F├Ąhigkeiten seine Charaktere zu verbessern oder sogar neue zu auszur├╝sten. Nach einem erfolgreichen oder erfolglosen Run, werden alle Charaktere wieder auf Level 1 zur├╝ckgesetzt, aber man beh├Ąlt alle gesammelten Kristalle. Mit diesen kann man dann seine Party mit permanenten Verbesserungen ausr├╝sten.

Auch gibt es die M├Âglichkeit, mit seinen Mitstreitern zu reden zwischen den Runs, um Freundschaften zuschlie├čen und damit mehr Geschichten der Charaktere freizuschalten. Zus├Ątzlich werden diese auch im Kampf gest├Ąrkt und unterst├╝tzen sich gegenseitig.

Das Spiel geht Ende 2024 in den Early Access f├╝r PC, und wird voraussichtlich 2025 erscheinen, dann auch f├╝r Konsolen. Den Steam link findet Ihr auf Steam.

Lost Eidolons Veil of the Witch Early Access Trailer:

Lost Eidolons Veil of the Witch erscheint f├╝r PC, Xbox, Playstation und Nintendo Switch.