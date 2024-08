Street Fighter 6 – Terry Gameplay Trailer

Auf der Gamescom 2024 zeigt Capcom das erste Gameplay für Terry Bogard, der nächste DLC Kämpfer für Street Fighter 6. Are you ok?!



Terry Bogard ist ab dem 24. September erhältlich für Street Fighter 6.

Kämpfe als Terry mit diesen neuen Ergänzungen gegeneinander:

Neues Outfit – Probiere Terrys Outfit 2 an, inspiriert von seinem Auftritt in Fatal Fury: City of the Wolves, wo er eine braune Jacke und Jeans trägt. Erwerben Sie diesen Retro-Look und kleiden Sie sich beeindruckend, indem Sie Ihre Bindung zu ihm in World Tour oder mit Fighter Coins maximieren.

Neue Stage – Halte mit Terry in der neuen Stage Pao Pao Cafe 6 die Augen offen und finde alle Easter Eggs und Cameos aus der Fatal Fury-Serie! Besitzer des Year 2 Ultimate Pass erhalten am 24. September automatisch Zugang zu Terry und der Cafe-Stage, während die neue Stage auch einzeln mit Fighter Coins oder Drive Tickets erworben werden kann.

Terry ist bereit zu kämpfen, mit seinen ikonischen Angriffen aus früheren Fatal Fury-Teilen wie Power Geyser und Passing Sway, die zu seinem umfangreichen Move-Set gehören:

Passing Sway – Eine einzigartige Zielkombo, die sich bei einem Treffer in die hintere „Gasse“ der Bühne bewegt und Terry dann mit Jumping Lariat oder Jumping Knee auf beiden Seiten des Gegners wieder auftauchen lässt – eine einzigartige Mechanik, die direkt aus der Fatal Fury-Serie übernommen wurde!

Power Wave – Schießt ein Feuerball-Projektil ab, das sich am Boden entlang bewegt, wobei sich die leichte Version langsamer bewegt und die mittlere Version eine größere Welle zündet.

Burn Knuckle – Ein nach vorne stoßender Schlag, der für Überraschungen und zum Schließen der Distanz nützlich ist. Die leichte Version, Schnelles Brennen, führt einen Haken und dann einen nach unten gerichteten Schlag aus, der in der Hocke nicht geblockt werden kann.

Buster Wolf – Terrys Superkunst der Stufe 1 lässt ihn mit einem durchdringenden Stoß nach vorne stürmen, wobei er einen Energiestoß abfeuert, der beim Start unbesiegbar ist.

Power Geyser – Terrys Superkunst der Stufe 2 löst eine vulkanische Explosion aus, die Gegner wegstößt. Wenn sie trifft, verbrauchen Sie 3 Leisten der Antriebskraft, um einen Zwillingsgeysir folgen zu lassen. Und wenn dieser trifft, verbrauchen Sie 1 Superkunst-Leiste für den kultigen Dreifach-Geysir.

Aufsteigender Fang – Terrys Superkunst der Stufe 3 zeigt eine tödliche Abfolge von Angriffen mit seinen ikonischen Bewegungen, die mit einer mächtigen Explosion enden.

Terry Bogard Trailer:

Street Fighter 6 ist erhältlich für Playstation 4/5, Xbox Series X|S und PC.