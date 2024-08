Gamescom 2024 – Section 13

Section 13 (Entwickelt von Ocean Drive Studio)

Ein neues Jahr, eine neue Gamescom. Auch in 2024 sind wir wieder auf der Kölnmesse unterwegs. Wir haben den Entwickler und Publisher Ocean Drive Studios besucht und gleich zwei neue Spiele gesehen.

Ursprünglich war das Spiel als Blackout Protocol bekannt. Dieses war ein CO-OP Twinstick-Shooter mit taktischen Elementen in Early Access. Aufgrund des Feedbacks der Spieler hat sich der Entwickler dann entschieden in eine andere Richtung mit dem Spiel zu gehen. Jetzt heißt es, Section 13 und ist bietet mehr Action als vorher und hat roguelike Elemente bekommen.

Forschungseinrichtung Sektion 13, die von tödlichen Experimenten heimgesucht wird. Bewaffnet mit einem Arsenal an Waffen und einzigartigen Fähigkeiten müssen sich die Spieler durch Horden von Feinden kämpfen, dunkle Geheimnisse aufdecken und schließlich lebend aus der Einrichtung entkommen. Spieler übernehmen die Rolle von einem von vier S2P Agenten mit einzigartigen Fähigkeiten. Benutzt über viele verschiedene Schusswaffen, Nahkampfwaffen und Wurfmaterial, wie Granaten. Kämpft euch durch 12 Levels gefüllt mit gefährlichen Gegnern und Bossen, die nur darauf warten euch das Leben schwer zu machen. Und das alles, um die dunklen Geheimnisse von Sektion 13 aufzudecken.

Section 13 geht Anfang 2025 in Steam Early Access und soll voraussichtlich in 2025 für PC, Playstation und Xbox erscheinen. Derzeit ist das Spiel nur Singleplayer, aber an einem Co-op Modus wird schon gearbeitet.

