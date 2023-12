Diese Musik hörten Gamer 2023 über Konsole auf Spotify in Deutschland

Seit heute können Spotify Hörer*innen mit dem Jahresrückblick 2023 Wrapped ihre individuellen Streaming-Highlights entdecken. Darunter befinden sich dieses Jahr auch interessante Fakten für Gaming-Fans, denn über die Konsole werden nicht nur Spiele gespielt, sondern auch Musik und Podcasts gestreamt. Neben den Toplisten gibt es daher auch Daten zu den Genres, Songs, Künstler*innen und Alben, die 2023 am häufigsten über die Konsole gestreamt wurden.

Die beiden Genres „German Hip Hop” und „Rap” werden in Deutschland über die Spotify App auf der PS4, PS5, Xbox One, Nintendo und Switch am meisten gehört – gefolgt von „Pop” auf Platz 3. Aber auch Genres mit gesteigerter Geschwindigkeit und Tonhöhe, wie „German Drill” auf Platz 6, „Trap” auf Platz 7 und „Sped Up” sind unter den Top-10-Genres bei Gamer*innen. Die meistgehörten Songs auf Gaming-Konsolen in Deutschland sind – im Gegensatz zu den globalen Top 10 – vor allem von lokalen Artists: „PASS AUF” von Hoodblaq, „Komet” von Udo Lindenberg und Apache 207 und „METAMORPHOSIS” von INTERWORLD.

Hier erhalten Sie die Top-Listen der meistgestreamten Genres, Songs, Künstler*innen und Alben, die im Jahr 2023 in Deutschland über die Spotify App auf Spielekonsolen gestreamt werden. Zum Vergleich haben wir auch die weltweiten Top 10 beigefügt:

Spotify Top-10 Gaming-Genres auf Spielkonsolen in Deutschland:

German Hip Hop Rap Pop Hip Hop German Pop German Drill Trap Pop Rap Melodic Rap Sped Up

Zum Vergleich: Top-10 Gaming-Genres auf Spielkonsolen global:

Rap Hip Hop Pop Trap Melodic Rap Trap Latino Urbano Latino Pop Rap Rock Alt Hip Hop

Top-10 Songs auf Spielkonsolen über die Spotify App in Deutschland:

Zum Vergleich: Top-10 Songs auf Spielkonsolen über die Spotify App global:

Top-10 Künstler*innen auf Spielkonsolen über die Spotify App in Deutschland:

Zum Vergleich: Top-10 Künstler*innen auf Spielkonsolen über die Spotify App global

Top-10 Alben auf Spielkonsolen über die Spotify App in Deutschland:

Zum Vergleich: Top-10 Alben auf Spielkonsolen über die Spotify App global: