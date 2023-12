Am 5. Dezember 2023 ist es endlich soweit und ihr dürft euch mit Born of Bread in ein äußerst kreatives und vorwiegend unbeschwertes RPG-Abenteuer begeben. Trefft Loaf, einen ganz besonderen Helden wider Willen, und begleitet ihn und seine Freunde auf einer spannenden Reise durch liebevoll gestalte 2.5D-Welten voller Rätsel und Gefahren. Warmherzig wie ein vorgeheizter Backofen, doch das Böse lauert bereits um die Ecke und will dem knuffigen Knusperbrot an den…Teig!?

Schmeißt euch in rundenbasierte Kämpfe, wie ein Brötchen am Sonntagmorgen auf den Frühstückstisch, und erlebt spannende Auseinandersetzungen mit einem taktischen Twist in Echtzeit, der euer Reaktionsvermögen in kurzweiligen Quick-Time-Events auf die Probe stellen wird – von wegen Sonntag!

Doch der Mensch lebt nicht vom Brot allein, denn ganz nebenbei müssen Loaf und der bunt zusammengewürfelte Cast aus diversen BegleiterInnen auch noch ein anspruchsvolles Publikum im Live-Stream begeistern, um lohnenswerte Boni und den Zugang zu exklusiven Nebenmissionen abzustauben – ja, wir leben in harten Zeiten. Formt also schon mal den Teig, röstet die Körner und macht euch bereit, wenn Entwickler WildArts Inc. zusammen mit Dear Villagers Born of Bread am 5. Dezember 2023 auf Playstation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und dem PC veröffentlichen. Einen Test zum Titel, der übrigens nicht ohne Grund an Paper Mario erinnert, findet ihr zeitnah zum Release hier auf Games-Mag.de.

Aber ihr wollt euch wahrscheinlich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, oder? Kein Problem, denn in Zusammenarbeit mit WildArts Inc. und Dear Villagers, verlosen wir zum Release am 5. Dezember:

3x jeweils einen Download-Code für die Vollversion von Born of Bread auf der Playstation 5.

Was ihr dafür tun müsst? Ganz einfach: Schwingt euch in die Küche, schmeißt den Backofen an und backt etwas thematisch zum Spiel Passendes und fotografiert es für uns. Ob ihr nun den Helden Loaf aus Keksteig formt und knusprig-kross am Adventstisch verteilt, ein selbstgebackenes Brot liebevoll verziert oder ähnliches, das überlassen wir ganz euch. Lasst eurer Kreativität also freien Lauf, aber verbrennt euch bloß nicht die Finger! Eure Bilder schickt ihr bitte an: mach-mit-bei@games-mag.de.

Einsendeschluss ist der 04.12.2023 um 23:59 Uhr!



Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Angestellte von Games-Mag.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme jünger als 14 Jahre sind.

Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Games-Mag.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden.

Sonstiges:

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Es besteht kein Anspruch auf Auszahlung oder Ausgabe eines Ersatzgewinns. Der Veranstalter des Gewinnspiels behält sich vor, bei Vorliegen wichtiger Gründe das Gewinnspiel außerordentlich beenden zu können. Die Preise werden vom oben genannten Hersteller zur Verfügung gestellt. Bei diesem Gewinnspiel handelt es sich um Werbung für die genannten Hersteller. Die Gewinner werden intern zufällig ausgelost. Bei Fragen zum Gewinnspiel kann über die E-Mail-Adresse mach-mit-bei@games-mag.de Kontakt aufgenommen werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.