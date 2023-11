Gewinnspiel zur Veröffentlichung von Scream 3 in 4K UHD

Scream 3 erschien ursprünglich im Jahre 2000. Der Film gilt unter Fans als einer der schlechteren Scream Teile, konnte aber dennoch Zuschauer mit ein paar interessanten Twists begeistern. Damit muss Scream 3 sich die Beschreibung als divers aufgenommener Film definitiv gefallen lassen. Ob nun aber Fan vom dritten Teil des bekannten Slasher-Franchise oder nicht, es lässt sich nicht leugnen, dass dieser Part der Geschichte genauso wichtig ist, wie jeder andere Film mit Ghostface.

Nun hat Paramount am 5. Oktober Scream 3 als limitierte Steelbook Version in 4K UHD neuveröffentlicht. Die neue Fassung des Films bietet ein hochskaliertes Bild und lässt euch Ghostfaces Schandtaten mit völlig neuen Augen sehen. Wer steckt unter Maske? Wer zeichnet sich für den ganzen Morde verantwortlich?

Damit ihr mitraten könnt, verlosen wir bis zum 30. November 2023 um 23:59 Uhr 2x Scream 3 in der Steelbook Version. Um mitzumachen, sendet uns einfach eine Mail mit dem Betreff „Scream“ an mach-mit-bei@games-mag.de und landet somit im Lostopf. Wir drücken euch fest die Daumen!

Mehr zum Film Scream 3:

Dreieinhalb Jahre sind seit den letzten grauenhaften Morden vergangen. Sidney Prescott versucht, ein ganz normales Leben zu führen. Inzwischen beginnen in Hollywood die Dreharbeiten zu „Stab 3“, einem Film über die Woodsboro-Morde. Aber auf dem Set schlägt der maskierte Killer wieder zu. Er hat es auf Sidney abgesehen. Diesmal endgültig. Sidneys Albträume werden wahr. Um sie aus ihrem Versteck zu locken, legt er eine blutige Spur. Ihr alter Freund Dewey und Sensationsjournalistin Gale Weathers sind zur Stelle, doch der brutale Killer hält sich nicht an das Drehbuch …

