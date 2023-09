Games-Mag erstrahlt 2023 im neuen Glanz – Relaunch-Gewinnspiel

Sicherlich habt ihr es schon bemerkt und euch gewundert. Ihr wart Zeuge unseren Preview Relaunch und habt sozusagen den Softstart mitbekommen – doch nun ist es offiziell: Wir gehen optisch ganz neu an den Start und haben Games-Mag eine neue Optik verpasst. Wir sind sehr zufrieden damit und ihr hoffentlich auch :). Außerdem haben wir ein wenig aufgeräumt und somit mehr Überblick für euch verschafft. Übrigens suchen wir immer noch neue Redakteure für unser Team 🙂

GAMES-MAG RELAUNCH 2023

Ihr müsst nicht mehr lange suchen sondern seid immer sofort top informiert und auf dem neusten Stand. Passend zum Relaunch haben wir zusammen mit unseren langjährigen Partnern auch ein tolles Gewinnspiel auf die Beine gestellt. Dabei verlosen wir folgende coole Preise:

1x DVD ROBOTS

1x BD ROBOTS

1x DVD BEAU IS AFRAID

1x BD BEAU IS AFRAID

2 x PLAYSTATION 4 CODE DriftCE

2 x XBOX CODE DriftCE

2 x XBOX SERIES X CODE GUNFIRE REBORN

1 x PLAYSTATION 5 CODE DIABLO II: RESURRECTED

1 x PLAYSTATION 5 CODE TONY HAWK´S PRO SKATER 1+2

1 x PLAYSTATION 5 CODE CRASH BANDICOOT 4: IT`S ABOUT TIME

3 x STAR TREK STRANGE NEW WORLDS ERSTE STAFFEL 4K UHD

3 x KAMPF DER WELTEN und DER JUENGSTE TAG 4KUD / BLU-RAY COMBO

Ein riesiges Dankeschön an unsere Gewinnspielpartner: TEUFEL , ACTIVISION, XBOX, 505 GAMES, SANDBERG, FRANDLY PR

Und so macht ihr bei unserem Games-Mag Relaunch-Gewinnspiel mit: Sendet uns eine Mail mit dem Betreff “Relaunch” an mach-mit-bei@games-mag.de und schreibt uns was euch bei unserem Relaunch gefällt oder was euch fehlt und was wir eventuell noch besser machen können und teilt uns euren Gewinnwunsch mit. Alle Teilnehmer landen dann in einer Lostrommel und die glücklichen Gewinner werden dann schriftlich von uns informiert. Das Gewinnspiel läuft bis Samstag, den 30. September um 23:59 Uhr. Wir drücken euch allen ganz feste die Daumen.

