Wish ab heute im Kino

Disney ist schon lange nicht mehr nur eine einzelne Firma. Zum Konzern zählen zum Beispiel auch Pixar, Marvel Studios oder 20th Century Studios. Nichtsdestotrotz macht Disney selbst auch noch Filme und hat uns unter anderem Die Eiskönigin und Encanto beschert. Nun versucht man sich wieder an einem komplett neuen Film, nachdem es vor zwei Jahren mit Encanto so gut funktioniert hat (während Die Eiskönigin 3 & 4 bereits in Arbeit sind). Wish heißt der neue Film und ist ab heute in den deutschen Kinos anschaubar. Ein Disney Plus Release ist zu einem späteren Zeitpunkt zu erwarten.

Wish erzählt die Geschichte eines 17-jährigen Mädchens namens Asha. Zuhause im Königreich von Rosas auf der Iberischen Halbinsel erfährt das Mädchen, dass ihr Herrscher King Magnifico, welcher die Wünsche der Bewohner erfüllen kann, nur eben jene Wünsche erfüllt, welche dem Königreich zugutekommen. Alle anderen bekommen ihren Wunsch nicht erfüllt. Asha fleht für Gerechtigkeit und wird mit einem gefallenen Stern mit dem Namen Stern beschenkt, welcher auch Wünsche erfüllen kann. Gemeinsam kämpft Asha mit Stern für eine bessere Zukunft im Königreich und hofft dem Bösen Einhalt gebieten zu können.

Hier gibt es den vollen Trailer zu Wish: