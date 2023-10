Gewinnt bei uns Schlag den Star – Das 3.Spiel

Aller guten Dinge sind drei. Schlag den Star – Das 3. Spiel geht an den Start und wir feiern den Release mit einem Gewinnspiel. Dazu verlosen wir unter allen Teilnehmern 4 x die PC und 4 x die Playstation 5 Version. Und das mitmachen ist denkbar einfach. Sendet einfach eine Mail mit dem Betreff “Star” an mach-mit-bei@games-mag.de und landet in der Lostrommel. Alle Gewinner werden schriftlich von uns benachrichtigt. Wir drücken euch fest die Daumen.

Über Schlag den Star – Das 3. Spiel

Mit 24 brandneuen Spielen, sowie dem beliebten “Blamieren oder Kassieren” bietet Schlag den Star – Das 3. Spiel eine Vielzahl unterschiedlichster Herausforderungen. Somit ist es das bislang umfangreichste Spiel der gesamten Reihe. Die Spielenden werden die Fähigkeiten in verschiedenen Disziplinen unter Beweis stellen und sich in packenden Wettkämpfen messen können.

So bedarf es an Fingerspitzengefühl für Spiele wie „Höher Werfen“ oder „Zick-Zack“. Ein gutes Timing ist bei „Speed Darts“ gefragt. Die Spielenden müssen eine Menge Wissen über Filme für Filmzitate vorweisen und bei Memory-Duell ist ein hervorragendes Gedächtnis hilfreich. Insgesamt gibt es 12 Quiz- und 13 Actiongames.

Zusätzlich zu den spannenden neuen Inhalten wird Schlag den Star – Das 3. Spiel erstmals einen echten Online-Multiplayer-Modus bieten. Spieler:innen können gegen ihre Freunde antreten und ihre Fähigkeiten gegen diese demonstrieren. Dieser Modus eröffnet völlig neue, ortsunabhängige Möglichkeiten des Wettbewerbs und sorgt für stundenlangen Spielspaß.

Eine weitere aufregende Neuerung ist die Möglichkeit, sich eine individuelle Show zusammenzustellen. Die Spieler:innen können individuell aus allen 25 Spielen wählen und ihre persönliche SCHLAG DEN STAR-Show nach ihren Vorlieben gestalten.

Ob Action, Wissen oder Geschicklichkeit – hier ist für jeden etwas dabei. Natürlich darf auch Elton nicht fehlen – er moderiert bekannt souverän die Show und ist mit mehr Sprachaufnahmen denn je vertreten.