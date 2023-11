Netflix versucht es noch einmal: Erster Teaser Trailer zu Avatar: The Last Airbender

Wir alle erinnern uns an das traumatische Live-Action-Remake zu Avatar: The Last Airbender von M. Night Shyamalan unter dem Namen Die Legende von Aang, welches 2010 seinen Weg in die Kinos fand. Whitewashing, schlechtes CGI und eine Geschichte, die eine Schande im Vergleich zum Original darstellt. Wie man eine so beliebte Marke, so dermaßen in den Dreck ziehen konnte, war für alle Fans ein Schock. Als Netflix also bekannt gab sich auch an einem Live-Action-Remake zu versuchen, war die Aufregung groß. Eine Firma, die bereits mehrmals gezeigt hat, neue Fassungen relativ schnell in den Sand zu setzen, will wieder einen Klassiker neu auflegen? Das kann doch nicht gut werden… oder?

Naja – mit One Piece konnte Netflix bereits beweisen, dass sie beliebte Franchises doch gut remaken kann, wenn sie sich mit der Grundlage ausreichend auseinandersetzen. Nun gab es auf der Geeked Week 2023 den ersten Trailer zum neuen Avatar: The Last Airbender (in Deutschland auch Avatar – Der Herr der Elemente) und überraschenderweise sind nicht nur die Kommentare voll mit positiver Stimmung, auch der Trailer sieht wirklich toll aus und beweist jetzt schon ein gutes Verständnis für den Cartoon. Natürlich ist es erstmal nur ein Trailer, trotzdem zeigt Netflix, dass ihnen dieses Remake wichtig zu sein scheint.

Avatar: The Last Airbender erscheint am 22. Februar 2024 bereits auf Netflix. „Die vier Nationen der Welt lebten einst in Harmonie miteinander, wobei der Avatar als Meister aller vier Elemente den Frieden zwischen ihnen sicherstellte,“ heißt es zur Geschichte unter dem Trailer auf dem YouTube-Kanal von Netflix. „Doch alles sollte sich ändern, als die Feuernation die Luftnomaden angriff und sie auslöschte. Es war der erste Schritt der Feuerbändiger, um die Weltherrschaft an sich zu reißen.“

Hier gibt es den offiziellen Teaser Trailer zu Avatar: The Last Airbender: