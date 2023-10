New Worlds erste Erweiterung – Aufstieg der Zornigen Erdkreaturen – Jetzt verfügbar

Amazon Games hat die erste kostenpflichtige Erweiterung für das Open-World-Rollenspiel New World namens Aufstieg der Zornigen Erdkreaturen veröffentlicht. Passend zum zweiten Jahrestag des Spiels führt New World: Aufstieg der Zornigen Erdkreaturen Reittiere, Änderungen beim Fortschritt, neue Ausrüstungsraritäten, Waffen, eine veränderte Zone, eine neue Expedition im Endspiel, Herzrunen-Fähigkeiten und mehr ein und erhört zudem den Level-Cap auf 65.

In Aufstieg der Zornigen Erdkreaturen ist die südöstliche Spitze von Aeternum, früher bekannt als Erstes Licht, gefallen. Einst ein einladender Ort für Neuankömmlingen in Aeternum, wurden die Felder durch den Zorn von Artemis und der Angry Earth verwüstet. Niemand weiß, was aus den Menschen und Dörfern geworden ist, die das Gebiet einst bevölkerten, und eine tödliche Barriere hält alle bis auf die Unerschrockensten von dem Versuch ab, es herauszufinden. Dieser Überfluss an irdischen Kräften hat die mächtigen Beast Lords erweckt, einen neuen Feind der Menschheit in Aeternum. Aber mit ihnen kommt auch ein Segen – das Geheimnis, Tiere zu zähmen und zu reiten.

New World: Aufstieg der Zornigen Erdkreaturen neue Inhalte und Eigenschaften beinhalten:

Reittiere – Die Spieler können Pferde, wilde Wölfe und Löwen herbeirufen und bändigen, um sich schneller durch Aeternum zu bewegen.

Eine veränderte Zone – Elysian Wilds – Eine magische, geheimnisvolle Landschaft, die von Artemis und der Angry Earth verwandelt wurde, mit Gorillas, Mammuts und anderen Bestien, die es zu bekämpfen gilt.

Eine neue Waffe – Flegel – Der Flegel ist eine vielseitige Einhandwaffe, die allein oder zusammen mit einem Schild verwendet werden kann. Durch eine Kombination aus Nahkampf, arkaner Magie und starker Verteidigung kann der Träger die Effektivität seiner Gruppe verstärken, ohne die Offensive aufzugeben.

Neue Fortschritte – Spieler können die Charakterlevel auf 65 und die Ausrüstungspunkte auf 700 mit neuen Attributen erhöhen, um ihre Builds zu verbessern. Die Handelsfertigkeiten können auf die Level 250 erhöht werden, mit neuen Gegenständen zum Sammeln, Verfeinern und Herstellen.

Eine neue Expedition – The Savage Divide/Die grausame Schlucht – Spieler ab Level 60 können die urzeitlichen Beast Lords ausfindig machen, auf der Suche nach neuen hochgradigen Belohnungen.

Die neue Herzrunen-Fähigkeit – Primal Fury/Urgewalt – Die Spieler können ihre innere Bestie entfesseln und unbewaffnete leichte und schwere Angriffe auf Feinde ausführen.

Spieler, die New World bereits besitzen, können das nächste Kapitel von Aeternum für 28,99 € kaufen. Neue Spieler können sich das Grundspiel kombiniert mit der Erweiterung für 68,99 € als Teil des New World: Elysian Edition-Bundles holen.