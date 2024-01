RoboCop: Rogue City erhält Neues Spiel+ und andere neue Features

RoboCop: Rogue City erschien ursprünglich am 2. November 2023 und konnte Kritiker sowie auch Fans mit seiner tollen Adaption der Filme und der Welt von RoboCop begeistern. Das Spiel ist zwar nichts Besonderes, schafft es jedoch, ein spaßiges Erlebnis zu bieten, welches für die ein oder andere Spielstunde für ein tolles Erlebnis sorgt. Nun wurde ein neues Update zum Spiel auf den Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Dieses enthält neben einem Neuen Spiel+ auch noch viele weitere Features, welche das Spiel zu einem runderen Gesamterlebnis aufpolieren wollen.

Neben dem Neuen Spiel+ von RoboCop: Rogue City enthält das neue Update den Schwierigkeitsgrad „There will be trouble“. Bei diesem Schwierigkeitsgrad handelt es sich um den schwierigsten bisher und ist damit ein fantastischer Zusatz für alle, die sich nach einem schwierigeren Erlebnis sehnen oder einfach sehr masochistisch veranlagt sind. Weiterhin bringt das Update einen exklusiven Gold-Skin für die Auto-9, 3 neue OCP-Hauptplatinen zur Aufrüstung der Auto-9, 5 neue OCP-Chips zum Aufrüsten der Auto-9 und 3 neue Erfolge zum Freischalten.

„RoboCop: Rogue City versetzt die Spieler:innen in das alte Detroit, eine Weile nach den Ereignissen des zweiten Films,“ heißt es in der Pressemitteilung zum Spiel. „In diesem neuen First-Person-Abenteuer müssen sie Recht und Ordnung in einer Stadt wiederherstellen, die durch das Auftauchen eines neuen Verbrecherfürsten ins Chaos gestürzt wurde. Das Gameplay wechselt zwischen explosiven Kämpfen, Ermittlungen vor Ort und Nebenquests, in denen die Spieler:innen über das Schicksal von Bürger:innen entscheiden und damit den Spielverlauf beeinflussen. Um der Filmserie Tribut zu zollen, hat das Team von Teyon auch zahlreiche Verweise auf die Welt von RoboCop eingebaut, die die Spieler:innen entdecken können, wie zum Beispiel die ikonischen Orte, Waffen und Charaktere. Auch Schauspieler Peter Weller kehrt als Gesicht und Stimme in die Rolle des Titelhelden in RoboCop: Rogue City zurück.“

Trailer zu RoboCop: Rogue City: