Wie man seine Überlebensstrategie in Stranded: Alien Dawn auf die nächste Stufe bringt

Die hochgelobte Planeten-Survival-Simulation Stranded: Alien Dawn ist seit Anfang des Jahres für PC über Steam und Epic Games Store, PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 und Xbox One erhältlich. Im Spiel liegt das gesamte Schicksal der gestrandeten Crew in den Händen der Spieler.

Um das Überleben der Charaktere zu sichern, müssen Spieler eine einzigartige Basis aufbauen und weiterentwickeln, brutalen Wetterbedingungen trotzen, mysteriöse Krankheiten überwinden und gegen feindliche außerirdische Wildtiere kämpfen. Um das Überleben etwas einfacher zu gestalten, hat Frontier zehn weniger bekannte Tipps zusammengestellt, die selbst den erfahrensten Spielern helfen werden, länger am Leben zu bleiben.

Natürliche Abwehrmechanismen in Stranded: Alien Dawn nutzen



Spieler sollten bei der Wahl des Ortes, an dem sie ihren Stützpunkt errichten wollen, auf die Landschaft achten, die ihnen Schutz oder zusätzliche Sicht bietet. Ein Felsvorsprung könnte zum Beispiel eine Barriere gegen Angriffe bilden, während ein See ein zusätzliches Hindernis für fremde Wildtiere darstellt.

Frühzeitiger Beginn der medizinischen Forschung



Antibiotika könnten eine der wichtigsten Entdeckungen für die Überlebenden sein. Denn das Medikament kann im Notfall Leben retten und die Genesung fördern. Gerade deswegen ist es entscheidend, so früh wie möglich das Medikament zu entwickeln, um so den Verlust von Leben zu verhindern. Vor allem in kritischen Phasen ist das ein zentraler Schlüssel zum Erfolg.

Eine robuste Festung



Hölzerne Befestigungen sind langlebiger als die schwächeren Zäune. Die frühe Erforschung der Konstruktion ermöglicht es, die Basis noch besser zu schützen.

Schweres Metall



Da Schrott im späteren Spielverlauf eine wertvolle Ressource ist, sollten die Spieler zu Beginn des Szenarios möglichst wenig des Rohstoffes verbrauchen und primär Unterkünfte aus Stöcken bauen.

Auf die Ernährung achten



Die Spieler sollten die Überlebenden genau im Auge haben und dafür sorgen, dass sie keine giftigen Dinge wie Glitzerkappen oder rohes Fleisch zu sich nehmen.

Sirup auf Vorrat



Sirup ist eine Ressource mit ausgezeichneten Ernährungseigenschaften. Daher ist sie es durchaus wert, gehortet zu werden, um die Gruppe in Zeiten der Knappheit zu versorgen. Auch wenn die Überlebenden eine weite Strecke zurücklegen müssen, um den Sirup zu bekommen, kann sich der Aufwand durchaus lohnen.

Einige Kleidungsstücke für den Winter aufbewahren



Es sollte sichergestellt werden, dass die Überlebenden bei wärmerem Wetter alle Jacken und Mützen sicher aufbewahren und somit vor Verschleiß bewahren. Spätestens im Winter werden die Überlebenden es den Spielern danken, da sie von zusätzlichen Schichten profitieren!

Eine gut geölte Maschine



Die Verwendung der “Herstellen bis”-Funktion, um wichtige Tätigkeiten wie Schneidern, Ölen und das Legieren von Metall in Gang zu halten. Mehrere Handwerks- und Forschungsbänke helfen dabei, auch diese Prozesse zu beschleunigen.

Abkühlung



Klimaanlagen können anstelle von Kühl- und Gefrierschränken kühle Räume schaffen, in denen zusätzliche Lebensmittel gelagert werden können, damit sie länger haltbar sind.

Optimale Aufbewahrung



Schränke eignen sich ideal für die Verwahrung von Kleidung und Waffen. Offene Lager sind hingegen für alle anderen Gegenstände von Vorteil, damit diese leicht und effizient zugänglich sind.

Stranded: Alien Dawn ist für PC über Steam und Epic Games Store, PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 34,99 € erhältlich.

Mehr Informationen gibt es auf strandedaliendawn.com