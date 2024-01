Like a Dragon: Infinite Wealth – SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio enthüllen das Intro-Video

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio haben endlich das Intro-Video für eines der meisterwarteten Spiele des Jahres 2024 veröffentlicht – Like a Dragon: Infinite Wealth. Das Spiel, das am 26. Januar 2024 weltweit für verschiedene Plattformen erscheinen wird, verspricht ein unvergessliches Abenteuer mit zwei legendären Helden, Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu.

Das Intro-Video, das auf dem offiziellen YouTube-Kanal von SEGA zu finden ist, gibt den Fans einen faszinierenden Vorgeschmack auf das, was sie im Spiel erwartet. Die Kombination aus hochwertigen Grafiken und beeindruckender Musik versetzt die Zuschauer in die Welt von Like a Dragon: Infinite Wealth und schürt die Vorfreude auf das kommende Abenteuer.

Das neueste Spiel der Yakuza-Reihe wird auf verschiedenen Plattformen verfügbar sein, darunter PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Windows und Steam. Die breite Palette an verfügbaren Plattformen zeigt das Engagement von SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio, sicherzustellen, dass Fans auf der ganzen Welt das Spiel genießen können.

Like a Dragon: Infinite Wealth – ein Fest für neue und alte Fans

In Like a Dragon: Infinite Wealth führt das Schicksal zwei legendäre Helden zusammen – den unaufhaltbaren Underdog Ichiban Kasuga und den gebrochenen Mann Kazuma Kiryu. Die Spieler können sich auf dynamisch-rasante RPG-Kämpfe freuen, bei denen das Schlachtfeld selbst zu einer Waffe wird. Die Handlung führt die Spieler sowohl durch Japan als auch nach Hawaii, was dem Spiel eine vielfältige und fesselnde Kulisse verleiht.

Vorbestellungen für das Spiel sind bereits verfügbar und beinhalten verschiedene Editionen wie die physische und Digital Standard Edition, die Digital Deluxe Edition sowie die Digital Ultimate Edition. Zusätzlich zu den Standardinhalten erhalten Vorbesteller das Helden-Booster-Spezialjob-Paket, das es den Spielern ermöglicht, schneller aufzusteigen und Zugang zu den speziellen Jobs „Linebacker“ und „Tennisass“ zu erhalten.

Weitere Informationen zum Spiel und die Möglichkeit zur Vorbestellung finden sich auf der offiziellen Website sowie in den sozialen Medien unter @RGGStudio. Fans können sich darauf freuen, am 26. Januar 2024 in die fesselnde Welt von Like a Dragon: Infinite Wealth einzutauchen und herauszufinden, welche Abenteuer auf sie warten.