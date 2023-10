Commandos: Origins erzählt 2024 die Anfänge des gleichnamigen Trupps

Der erste Teil der Commandos Reihe erschien erstmals im Jahre 1998 unter dem hierzulande vollständigen Namen Commandos: Hinter feindlichen Linien. Das Spiel stammt vom Entwickler Pyro Studios und wurde damals noch von Eidos Interactive gepublisht. Es folgten 2 Fortsetzungen und eine radikale Neuerfindung 2006. Mit dem Titel Commandos: Strike Force änderte sich das Gameplay in die Ego-Perspektive, was nicht ganz so gut bei den Fans ankam.

Nun soll 2024 ein komplett neuer Teil der Reihe erscheinen. Commandos: Origins wird von Kalypso Media gepublisht und vom Entwickler Claymore Game Studios gestaltet. Das Spiel soll die Vorgeschichte des ersten Titels erzählen und uns die erste Begegnung des Trupps zeigen. Bereits 2019 und 2022 brachte Kalypso den zweiten und dritten Teil der Reihe als HD Remastered zurück auf den Markt. Beide Neufassungen kamen jedoch nur mittelmäßig an, wodurch abzuwarten bleibt, ob ein neues Spiel im Franchise mit dem Original mithalten kann.

In Commandos: Origins erwartet die Spieler:innen eine mitreißende Handlung, die sie durch mehr als 10 authentische historische Missionen führt. Diese führen sie von den eisigen Arktislandschaften bis zu den brennend heißen Wüsten Afrikas. Dabei müssen sie sich in taktischen Stealth-Einsätzen beweisen und ständig neuen Zielen und Herausforderungen gegenüberstehen.

Das Besondere an diesem Spiel ist, dass die einzigartigen Fähigkeiten der Commandos verschiedene Lösungswege für jede Mission eröffnen. Die Spieler:innen können die Kunst der Tarnung meistern, aus dem Schatten heraus zuschlagen und in der Dunkelheit verschwinden, noch bevor die feindlichen deutschen Truppen reagieren können. Commandos: Origins soll damit ein aufregendes und anspruchsvolles Echtzeitstrategie-Spielerlebnis bieten, bei dem die einzigartigen Fähigkeiten der Commandos im Mittelpunkt stehen.

Commandos: Origins hat noch kein genaueres Releasedatum als 2024 erhalten. Dafür wissen wir aber, dass das Spiel für den PC, PlayStation 5 und die Xbox Series Konsolen erscheinen wird. Auch wird der Titel von Tag 1 im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Hier gibt es den ersten Trailer von Commandos: Origins: