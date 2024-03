Releasedatum zum Fangame Five Nights at Freddy’s: In Real Time bekanntgegeben

Five Nights at Freddy’s hat eine lange Historie, wenn es um Fangames geht. Es gibt bekannte Titel wie Five Nights at Candy’s, The Joy of Creation: Story Mode oder The Glitched Attraction, die alle gezeigt haben, was man mit der Marke alles anstellen kann. Fangames sind sogar so wichtig für den Entwickler Scott Cawthon, dass er mit der The Fazbear Fanverse Initiative einen Zusammenschluss ins Leben gerufen hat, durch welchen Fans immer die Möglichkeit haben sollen, sich mit seiner Grundlage auszutoben (solange man nicht gegen das Copyright verstößt).

Schon vor längerer Zeit wurde ein neues Fangame entwickelt, welches den ersten Teil der Reihe in neuem Licht erstrahlen lassen soll. Die Rede ist nicht vom gecancelten Five Nights at Freddy’s Plus, sondern von Real Time Studios‘ kommendem Spiel Five Nights at Freddy’s: In Real Time. Hier dürfen wir zurück in die erste Pizzeria, nur dass die ganzen Animatronics sich dieses Mal in Echtzeit durch die Flure bewegen. Auch wird es neben dem Basisspiel viele Zusatzinhalte geben, wie das Erkunden der Pizzeria in 2D oder neue Challenges, die jeden noch so Hardcore-Spieler begeistern sollen.

Nun wurde in einem Gameplay-Trailer auch das Releasedatum des Fangames bekanntgegeben. So erscheint Five Nights at Freddy’s: In Real Time am 27. April 2024 auf der bekannten Indie-Plattform Gamejolt exklusiv für den PC. Das Spiel wird zwar gratis angeboten, zum Starten müsst ihr jedoch das Original in eurer Steam-Bibliothek besitzen. So soll vermieden werden, dass man sich das Fangame herunterlädt, ohne dem Originalentwickler Scott Cawthon das ihm zustehende Geld zu bezahlen.

Hier gibt es den neuen Gameplay-Trailer zu Five Nights at Freddy’s: In Real Time: