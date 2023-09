Der Name dieser Marvel Serie hat sich schon wieder geändert

Die Marvel Serien der letzten beiden Jahre haben mal mehr und mal weniger die Fans von Superhelden begeistern können. Hawkeye, Loki, Moon Knight und WandaVision konnten zum Beispiel auf voller Länge überzeugen, während Titel wie She-Hulk oder Ms. Marvel von den Zuschauern zerrissen wurden. Nichtsdestotrotz werden neue Serien im Superheldenkosmos ständig mit Vorfreude erwartet. Umso niederschmetternder ist es nun zu erfahren, dass viele der kommenden Serien verschoben wurden oder gar erstmal ganz aufs Eis gelegt wurden.

Loki bleibt erstmal. Die Serie mit dem gerissenen Gott aus Asgard kommt immer noch am 06. Oktober und ist nicht von der Welle an Verschiebungen betroffen. Echo, das Spin-Off von Hawkeye, welches eigentlich nach Loki erscheinen sollte, wird erstmal nicht in diesem Jahr erscheinen. Die Serie mit Alaqua Cox wird nach derzeitigem Stand im Januar 2024 aufschlagen und wird direkt mit allen Folgen veröffentlicht. Marvel’s What If …? Staffel 2 sollte eigentlich schon vor längerer Zeit erscheinen, wird jetzt aber ab Weihnachten dieses Jahres verfügbar gemacht. Die andere Animationsserie X-Men ´97 erscheint jetzt anstatt im Herbst 2023 Anfang 2024 und wurde schon jetzt um eine zweite Staffel verlängert.

Ironheart hat nicht ganz so viel Glück. Riri Williams, welche bereits 2022 in Black Panther: Wakanda Forever eingeführt wurde, darf ihr Solo-Abenteuer erstmal nicht antreten. Die Serie unter dem Titel Ironheart wurde durch den Streik in Hollywood auf unbestimmte Zeit verschoben und wird damit fürs erste eine ganze Weile auf sich warten lassen. Ein ganz kurioses Schicksal trifft die Serie Agatha: Coven of Chaos. Das Spin-Off von WandaVision wird jetzt nicht nur auf den Herbst 2024 verlegt, sondern bekommt mit Agatha: Darkhold Diaries nun auch einen völlig neuen Namen. Dabei handelt es sich um die zweite Namensänderung der Marvel Serie. Warum der Titel sich ständig ändert ist nicht klar, sollte die Serie aber erscheinen wird sich aber wohl erahnen lassen, woher die verschiedenen Namen stammen.

Hier gibt es den Trailer zur zweiten Staffel von Loki: