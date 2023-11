Erster Trailer zu Echo verspricht eine brutale und blutige Marvel-Serie

Echo ist in den Marvel-Comics eine eher weniger bekannte Figur. Im MCU ist sie das erste Mal in der Serie Hawkeye aufgetreten und war hier nicht nur die Gegenspielerin, sondern hat sich gegen Ende auch zu einer Antiheldin entwickelt. Als angekündigt wurde, dass Echo ihre eigene Serie bekommen wird, waren Fans erstmals skeptisch – wer brauch das und warum sollte eine so unbedeutende Figur wichtig sein? Nun wurde der erste Trailer veröffentlicht und schon jetzt zeigen die Showrunner, dass Echo die erste Marvel-Serie wird, die an Brutalität nicht einsparen wird.

Im Trailer sehen wir wie Maya (alias Echo) auf den Kingpin (gespielt von Vincent D’Onofrio) trifft und von diesem als eine Art Tochter adoptiert wird. Es folgen Szenen die sowohl vor als auch nach Hawkeye angesiedelt zu sein scheinen. Das noch nicht genug, ist der Trailer voller brutaler und blutiger Szenen, die alle etwas dunkler wirken, als wir es vom Rest des MCUs gewohnt sind. Später bekommen wir dann auch noch einen wirklichen kurzen Blick auf Charlie Cox, welcher wieder in seiner Rolle als Daredevil zurückkehren wird.

Egal ob die Serie also gut wird oder nicht, auf jeden Fall traut sich Marvel seit langem wieder etwas Neues und könnte somit dem stagnierenden MCU neues Leben einhauchen. Echo erscheint am 10. Januar 2024 auf Disney Plus und wird direkt mit allen Episoden veröffentlicht.

Hier gibt es den offiziellen Trailer zu Echo: