Marvel Studios enthüllt den Cast zum neuen Fantastic Four Film

Damit hat niemand gerechnet. Marvel Studios hat diesen Valentinstag mit einer Ankündigung wohl alle überrascht. Nicht nur, dass die ersten Posts bezüglich Fantastic Four online gegangen sind, sondern auch, dass man aus dem Nichts den Hauptcast zum neuen Marvel Studios Film bekanntgegeben hat. Ja, richtig gelesen – Marvel hat endlich enthüllt, wer die neuen Fantastic Four sein werden.

So sehen wir im Post und der dazugehörigen Beschreibung, dass als Mr. Fantastic Pedro Pascal (The Last of Us) eingesetzt wird, während Sue Storm von Vanessa Kirby (Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins) verkörpert wird. Das Ding wird gespielt von Ebon Moss-Bachrach (The Bear) und Johnny Storm von Joseph Quinn (Stranger Things). Damit bestätigen sich die Gerüchte, die bereits seit mehr als einem halben Jahr durch das Internet geistern.

Außerdem haben wir gleich einen neuen Releasetermin für den neuen Fantastic Four Film bekommen. So wird dieser am 25. Juli 2025 in die Kinos kommen und damit 3 Monate später als noch zuvor bekannt war. Jetzt aber seid ihr gefragt! Was haltet ihr von der Art der Enthüllung und vor allem, wie gefallen euch die neuen Besetzungen für die verschiedenen Rollen? Wir freuen uns auf eure Meinung in den Kommentaren zu diesem Beitrag!