Alles was wir bis jetzt über PAYDAY 3 wissen

Auf der Gamescom 2023 hat PAYDAY 3 schon vor dem offiziellen Release zwei Awards abgeholt: Sowohl zum unterhaltsamsten Spiel als auch zum besten auf PC wurde der anstehende Titel von Jury und Publikum gekürt. Die Vorfreude alter sowie neuer Fans der Reihe ist inzwischen also schwer zu halten (Trotz regelmäßigen Content-Updates ist die Veröffentlichung des Vorgängers nunmal schon über zehn Jahre her). Für alle, die über PAYDAY 3 noch nicht so gut Bescheid wissen, gibt es aber hier einmal einen groben Überblick über alles, was wir über den Bankraub-Simulator wissen.

Gameplay

Wie auch in den früheren Spielen werden die Missionen, Heists genannt, zu viert angegangen. Entweder wird beim Stealth-Spielstil möglichst unbemerkt die Beute gestohlen, oder man geht laut an die Sache heran und verdient sich sein Geld im Feuergefecht. Das PvE-Gunplay ist allerdings etwas anders als bisher, da die großen Wellen von Gegnern eher nuancierter, strategischerer Action Platz machen. Bei beiden Ansätzen gibt es diverse Zwischenziele in jedem Heist, die mithilfe leichter Veränderungen von Runde zu Runde durch RNG nie langweilig werden.

Auch die Feinheiten des Gameplays werden teils vom Vorgänger übernommen, jedoch sind sie mitunter neu aufgearbeitet. So fungieren zum Beispiel Geiseln, die zuvor eher primitiv funktioniert haben und nach Festnahme nur durch eine einfache Interaktion eingetauscht werden konnten, nun als menschliches Schutzschild. Zudem ist die KI generell stark verbessert worden.

Story von PAYDAY 3

Über die Story wissen wir noch vergleichsweise wenig. Sicher ist, dass die PAYDAY-Gang nach den Ereignissen vom letzten Heist im Weißen Haus ihre Aktivitäten für mehrere Jahre auf Eis gelegt hat. Nun ist sie zurück und treibt in New York anstatt von Washington D.C. ihr Unwesen.

Aus den Lost Tapes, die in den letzten Updates hinzugefügt wurden, wissen wir, dass vermutlich eine neue Figur namens Ms. Sharke eine Rolle spielen wird. Sie ist einer der Gegner der Gang und auf Rache aus, nachdem die Verbrechensserie dem Ruf der großen Security-Firma GenSec geschadet hat. Auch Agent Stone ist als Mitarbeiterin des FBI ein uns bisher unbekannter Widersacher. Außerdem tauchte ICE-T schon in einem Trailer auf und spielt ingame Mac, einen neuen Auftraggeber.

Grafik & Musik

Die Präsentation von PAYDAY 3 ist mit detaillierter Grafik und wunderschönem Rendering modern umgesetzt. Die Unreal Engine zeigt hier ihre Stärken und ist ein riesengroßer Unterschied zu der zuvor benutzten Diesel Engine 2.0, die eigentlich für Rennspiele optimiert ist. Selbstverständlich sind die Mindestanforderungen demnach auch etwas anspruchsvoller, aber dennoch realistisch für ein Spiel im Jahre 2023.

Die Musik ist, genau wie in den späteren Heists in PAYDAY 2, von Gustavo Coutinho geschrieben, der die Qualität seiner Tracks bereits bewiesen hat. Simon Viklunds Tracks werden den Veteranen unter uns zwar fehlen, aber eine gute Begleitung zu ruhigen als auch actiongepackten Sequenzen ist also trotzdem sicher.

DLC

In Sachen DLC tritt PAYDAY 3 in die Fußstapfen des zweiten Teils. DLCs werden zusätzlich zum Spiel entweder separat oder im Season Pass erhältlich sein. Den Season Pass gibt es in zwei Varianten: Der Silver Pass enthält alle DLCs der ersten 6 Monate nach Release inklusive je zwei Heists, Tailor Packs und Weapon Packs. Der Gold Pass gilt für alle DLCs im ersten Jahr und enthält damit jeweils die doppelte Anzahl. Neu ist die Einführung von Microtransactions, die aber nur für kosmetische Gegenstände einlösbar sein werden.

Es ist nicht mehr lange bis zum Release von PAYDAY 3 am 21. September auf PC, Xbox Series X, und Playstation 5. Crossplay zwischen den Plattformen wird unterstützt.