Flashback 2 im Test

In der Welt der Videospiel-Fortsetzungen ist es oft eine Herausforderung, den Glanz des Originals zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Flashback 2 versucht genau das zu tun, indem es ein geliebtes Franchise wiederbelebt und es in die Moderne bringt. Doch hält das Spiel den hohen Erwartungen auch auf der Playstation 5 stand?

Flashback 2 sieht gut aus

Die Grafik von Flashback 2 ist zweifellos beeindruckend und fängt die Essenz des Originals gekonnt ein. Allerdings wirkt sie trotzdem oft wie ein veraltetes Remake, das sich nicht vollständig in die heutige Ära integriert hat. Einige Animationen wirken steif und veraltet, und die Level-Designs könnten mehr Variation und Kreativität vertragen. Während die Nostalgie sicherlich ein wichtiger Aspekt des Spiels ist, fühlt sich Flashback 2 manchmal eher wie ein Relikt aus vergangenen Tagen an, als wie ein zeitgemäßes Spiel.

Solides Gameplay – mehr aber nicht wirklich

Das Gameplay von Flashback 2 ist solide, aber leider auch recht uninspiriert. Es bietet wenig Neues oder Innovatives im Vergleich zum Originalspiel und fühlt sich oft repetitiv an. Die Rätsel sind zwar herausfordernd, aber sie wiederholen sich oft und lassen wenig Raum für kreative Lösungen. Die Steuerung kann auch frustrierend sein, besonders in hektischen Situationen, wo Präzision und Schnelligkeit gefragt sind. Insgesamt fehlt es dem Gameplay an dem gewissen Etwas, das es wirklich herausragend machen würde.

Auch diesmal ist Conrad wieder mit am Start

Die Handlung von Flashback 2 ist ok und ihr spielt wieder den Protagonisten Conrad , aber sie bietet wenig Neues oder Überraschendes. Die Charaktere sind flach und stereotypisch, und die Dialoge sind oft klischeehaft und uninspiriert. Es fehlt an emotionaler Tiefe und Spannung, die die Spieler wirklich in die Welt des Spiels eintauchen lassen würden. Man hat oft das Gefühl, dass die Geschichte und die Charaktere nur als Vehikel für das Gameplay dienen, anstatt eine eigenständige Identität zu haben. Der Vorgänger hatte unglaublich viel episches und war seiner Zeit ein echter Kracher. Der Nachfolger kommt da leider nicht wirklich dran.

Fazit

Insgesamt hinterlässt Flashback 2 einen zwiespältigen Eindruck. Während das Spiel zweifellos seine Momente hat und Fans des Originals sicherlich einige nostalgische Freuden bereiten wird, fühlt es sich insgesamt wie ein verpasstes Potenzial an. Die Grafik und das Design könnten etwas moderner sein, das Gameplay innovativer und das Storytelling packender. Es ist ein solides Spiel, aber leider kein herausragendes und am Ende im Vergleich zum wirklich fantastischen Vorgänger eine Enttäuschung.