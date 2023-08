Rapper und Schauspieler ICE-T ist der Star im neuen PAYDAY 3-Trailer

Deep Silver und Starbreeze enthüllten heute während der gamescom Opening Night Live (ONL) einen brandneuen PAYDAY 3 Gameplay-Trailer mit dem Rapper und Schauspieler ICE-T. PAYDAY 3 ist der ultimative Koop-Heist-Shooter, der am 21. September 2023 erscheint.

ICE-T ist einer der freimütigsten und facettenreichsten Künstler der Welt. Im Universum von PAYDAY 3 verkörpert er einen Bauunternehmer namens Mac, der den Spielern einen Heist, die Missionen in PAYDAY, vorstellt.

Bei dem „99 Boxes“ Heist können sich die Gamer im 4-Spieler-Koop-Modus zusammentun, um ein hoch gesichertes Containerlager zu infiltrieren. Getreu dem Kern der PAYDAY-Franchise kann der „99 Boxes“ Heist in PAYDAY 3 auf zwei Arten angegangen werden: Entweder schleicht man sich heimlich in das Lagerhaus, um Wachen, Kameras und Arbeiter zu umgehen. Oder man geht lautstark und mit Waffengewalt vor, was in explosiven Schießereien mit der Polizei und SWAT-Teams enden kann, die Hubschrauberunterstützung anfordern. Wie auch immer sich die Spieler entscheiden, das Ziel ist es, sich zusammenzutun und den ultimativen PAYDAY zu erreichen.

PAYDAY 3 wird auf der gamescom 2023 stark vertreten sein. Der „99 Boxes“ Heist ist am PLAION Consumer-Stand (Halle 9.1 Stand B010-C019) spielbar. Angehende Heister sind herzlich eingeladen, sich der Bande für eine weitere Runde Chaos und Verbrechen anzuschließen!

Die vier bekanntesten Verbrecher mit Clownsmasken in der jüngeren Videospielgeschichte kehren am 21. September in PAYDAY 3 auf PC via PC Game Pass, auf Steam und im Epic Games Store sowie auf Xbox Series S|X inklusive Game Pass, auf PlayStation 5 und GeForce Now aus dem Ruhestand zurück.

Weitere Informationen über PAYDAY 3 gibt es hier: https://www.paydaythegame.com