gamescom 2023 – Kampagnen-Gameplay von Call of Duty: Modern Warfare 3 bei der Opening Night Live

Call of Duty: Modern Warfare 3 ist das nächste Kapitel in der neuen Modern Warfare Timeline und versprach bereits mit der Ankündigung einer der ganz großen Titel des Jahres zu werden. Wie immer können Spieler neben dem Multiplayer aber auch an der Singeplayer-Kampagne teilhaben. Das erste Mal in der Geschichte, handelt es sich bei Call of Duty: Modern Warfare 3 um eine direkte Fortsetzung der Geschehnisse des vorherigen Teils. Auf der Gamescom, während der Opening Night Live, gab es nun die ersten 9 Minuten aus dieser Kampagne anzusehen. In dieser Gameplay Demo verfolgen wir einen Soldaten bei der Infiltration des Gefängnisses von Verdansk, welchen Kennern der Reihe zum Beispiel aus Call of Duty: Warzone bekannt vorkommen könnte.

Vor diesem Gameplay-Einblick gaben die Entwickler hinter dem Spiel aber auch noch etwas anderes bekannt: Zwar besteht die Hälfte des Spiels immer noch aus linearen Story-Mission, die andere Hälfte wird jedoch aus sogenannten Open Combat Missions bestehen. In diesen Missionen steht es uns frei die Aufgaben mit einem eigenen Ansatz zu lösen. Egal ob Stealth-Soldat oder voll Action, für jeden wird in diesen Missionstypen etwas enthalten sein. Wie genau diese Missionen aber aussehen werden, bleibt noch abzuwarten.

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.