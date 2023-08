gamescom 2023 – Expeditions: A MudRunner Game schickt uns 2024 wieder durch extremes Gelände

MudRunner und SnowRunner sind definitiv besondere Spiele, die nicht für jeden geeignet sind. Anders als in ähnlichen Titeln, müssen wir nicht so schnell wie möglich an ein Ziel gelangen, sondern wir müssen ein Fahrzeug durch schweres Gelände führen und dabei möglichst nicht in der brutalen Wildnis stecken bleiben. Jeder Zentimeter zählt und so hangeln wir uns von einem Problem zum Nächsten. Man könnte nun meinen diese Art des Spiels bleibt nur einer Nische zugänglich, trotzdem kommen immer wieder neue Spiele von Saber Interactive auf den Markt, was vermuten lässt, dass das Franchise lukrativer ist, als man meinen mag. Auf der Gamescom hat der Publisher Focus Home Interactive nun einen neuen Teil der Reihe bekanntgegeben. Dieser wird den Namen Expeditions: A MudRunner Game tragen und uns wieder in gefährliches Terrain eintauchen lassen.

Der Titel des Spiels als auch das erste Gameplay lässt vermuten, dass wir diesmal mehr Varianz in den Umgebungen erwarten dürfen. Außerdem gibt es viel mehr Möglichkeiten uns aus Problemsituationen zu befreien, um das Ziel unserer Expeditionen unbeschadet zu erreichen. Weitere Informationen zu den einzelnen Elementen von Expeditions: A MudRunner Game sollen noch bald folgen. Ein Releasedatum steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht fest. Nur dass der Titel 2024 erscheinen soll, wurde vom Entwickler und Publisher des Spiels bestätigt. Als Plattformen werden PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC angegeben.