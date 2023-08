Wir suchen neue Redakteure und Streamer

Wir sind auf der Suche nach neuen Redakteuren die Bock darauf haben aktuelle News und Reviews zu angesagten Videospielen zu schreiben. Auch das Testen von Hardware jeglicher Art ist möglich. Die Spiele bzw. Hardware kann in den meisten Fällen behalten werden.

Außerdem ist es möglich auf der gamescom oder anderen Messen direkt für uns vor Ort zu sein. Wir arbeiten mit dem Wordpress-System und helfen euch gerne beim Einstieg. Wir suchen ebenfalls Streamer die Bock haben auf YouTube / Twitch oder auch TikTok. Wir geben eurer Kreativität freien Lauf und freuen uns über eure Ideen.

Wir suchen ab sofort:

News / Reviews Redakteure (PC)

News / Reviews Redakteure (Konsolen)

Streamer (YouTube/Twitch/TikTok)

Wenn ihr Fragen zu Games-Mag oder den Positionen habt dann meldet euch einfach bei uns per Mail an redaktion@games-mag.de. Wir beantworten eure Mails so schnell wie möglich und freuen uns auf eure Bewerbungen.