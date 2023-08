Amazon Prime Gaming – Neue Inhalte im September 2023

Willkommen beim monatlichen Prime Gaming-Update! Prime Gaming ist Teil der Amazon Prime- Mitgliedschaft, bei der Mitglieder jeden Tag mit Deals, kostenlosem Versand und qualitativ hochwertiger Unterhaltung Geld sparen.

Die kostenlosen Spiele mit Prime im August umfassen mehrere Titel, darunter Football Manager 2023 , Absolute Tactics: Daughters of Mercy , Dexter Stardust: Adventures in Outer Space , Unsolved Case: Murderous Script Collector’s Edition und mehr.

, , , und mehr. Es gibt exklusive Inhalte für Fall Guys: Ultimate Knockout , Honkai: Star Rail , Overwatch 2 , Diablo IV und weitere Titel.

, , , und weitere Titel. Einen Überblick gibt es im S izz el-Ree l .

. Prime Gaming-Mitglieder aus den USA, UK, Kanada und Deutschland können umsonst über Amazon Luna auf folgende Titel zugreifen: WRC Generations, Beach Buggy Racing: Hot Wheels Edition, Jackbox Party 9 und Arcade Paradise.

Amazon Prime-Mitglieder können diese Angebote für begrenzte Zeit unter gaming.amazon.com abholen. Informationen zum Lineup für diesen Monat und alle Neuigkeiten rund um Prime Gaming gibt es unter primegaming.blog. .

Amazon Prime-Mitglieder erhalten alle neuen Inhalte für Fall Guys: Ultimate Knockout

In Season 4 von Fall Guys: Ultimate Knockout können Spieler in dem plattformübergreifenden Multiplayer-Party-Royal-Spiel neue Möglichkeiten entdecken, den Blunderdome zu erleben. Der Fokus der neuen Season liegt auf kreativem Bauen und lädt die Spieler in eine riesige digitale Welt ein. Es gibt ihnen die Möglichkeit, die chaotischsten Parcours aller Zeiten zu entwerfen.

Ab dem 6. September können Amazon Prime-Mitglieder neue Inhalte ergattern, um ihre Charaktere auszustatten, einzigartige Strecken zu bauen und die Konkurrenz zu besiegen:

Erdbeer-Rucksack

Hunde Slipper

1000 Kudos

World Series von Call of Duty mit Sonderinhalten für Amazon Prime-Mitglieder

Zur weiteren Feier der 2023er World Series in Warzone, die noch bis zum 16. September läuft, können sich Call of Duty-Fans bis zum 21. September das Designated Driver Bundle schnappen. Es enthält die folgenden Gegenstände:

Speed Demon – Operator Skin

Das Steuer übernehmen – TAQ-V Battle Rifle Waffenbauplan

Hereinspaziert – Animierte Visitenkarte

Qualmende Reifen – Emblem

Doppelte EP Token

Doppelte Waffen-EP Token

Prime Gaming fungiert als Sponsor der Warzone World Series, in dem hunderte Spieler aus Amerika und Europa gegeneinander antreten, um dann im internationalen LAN-Finale in London am 16. September den Finalsieger zu krönen. 50 der besten Trios überhaupt kämpfen um ein Preisgeld von 600.000 USD. Weitere Informationen zum Event gibt es hier.

Über Amazon Luna haben Mitglieder Zugriff auf eine wechselnde Auswahl an Spielen

Amazon Luna steht Spielern in Deutschland, UK, USA und Kanada zur Verfügung. Das macht es einfach, sofort loszuspielen – auf den Geräten, die bereits vorhanden sind, wie Fire TV. Kunden haben mehr Zugang zu hochqualitativen, immersiven Spielen über die Cloud auf ihren unterstützten Geräten. Mit Lunas Prime Gaming-Angebot bei Amazon Luna haben Mitglieder die Möglichkeit, eine wechselnde Auswahl an Spielen kostenlos über einen bestimmten Channel zu spielen. Mehr Informationen zu Amazon Luna gibt es hier.

Ab dem 1. September gibt es im Prime Gaming Channel neue Titel, darunter WRC Generations, Beach Buggy Racing: Hot Wheels Edition, Jackbox Party 9 und Arcade Paradise.

Die kostenlosen Spiele mit Prime im September 2023

Prime Gaming hat im September viele kostenlose Titel im Angebot, der erste davon ist ab dem 7. September erhältlich. Diesen Monat werden Spieler in einzigartige Situationen versetzt, vom Aufbau eines Imperiums in Ozymandias: Bronze Age Empire Sim bis hin zur Entdeckung eines Roboters vom Planeten X in Dexter Stardust: Adventures in Outer Space. Jeden Donnerstag gibt es auf gaming.amazon.com kostenlose Titel für Prime-Mitglieder.

7. September Football Manager 2023 [Epic Games Store] – Spieler erstellen ihre Traum-Teams, überlisten ihre Rivalen und erleben die Aufregung der UEFA Champions auf ihrer Reise zum Fußball-Erfolg

– Spieler erstellen ihre Traum-Teams, überlisten ihre Rivalen und erleben die Aufregung der UEFA Champions auf ihrer Reise zum Fußball-Erfolg 14. September Ozymandias: Bronze Age Empire Sim [GOG] – In diesem Multiplayer-Simulationsspiel erbauen Spieler ihr Imperium und weiten ihre Macht aus, während sie die Grenzen ihres Reichs erweitern, Städte erbauen und Armeen aufstellen.

– In diesem Multiplayer-Simulationsspiel erbauen Spieler ihr Imperium und weiten ihre Macht aus, während sie die Grenzen ihres Reichs erweitern, Städte erbauen und Armeen aufstellen. 14. September Absolute Tactics: Daughters of Mercy [Amazon Games App] – Um Father Eldtrich in diesem RPG-Titel zu besiegen, denken sich Spieler Strategien für epische Kämpfe aus, schalten faszinierende Rätsel frei und lösen spannende Quests.

– Um Father Eldtrich in diesem RPG-Titel zu besiegen, denken sich Spieler Strategien für epische Kämpfe aus, schalten faszinierende Rätsel frei und lösen spannende Quests. 21. September Dexter Stardust: Adventures in Outer Space [Amazon Games App] – In der Rolle des Taco-Fans Dexter Stardust gehen Spieler auf die Reise, um einen mysteriösen Roboter vom Planeten X zu besiegen und die Erde zu retten.

– In der Rolle des Taco-Fans Dexter Stardust gehen Spieler auf die Reise, um einen mysteriösen Roboter vom Planeten X zu besiegen und die Erde zu retten. 21. September Shotgun King: The Final Checkmate [Amazon Games App] – Kann ein König mit einer Schrotflinte eine gesamte Armee ersetzen? Das kann er in diesem Strategie-Roguelike basierend auf dem zeitlosen Klassiker Schach.

– Kann ein König mit einer Schrotflinte eine gesamte Armee ersetzen? Das kann er in diesem Strategie-Roguelike basierend auf dem zeitlosen Klassiker Schach. 28. September Unsolved Case: Murderous Script Collector’s Edition [Legacy Games Code] – In diesem spannenden Wimmelbildspiel wird der Spieler zum Detektiv und lüftet Geheimnisse, um eine Vielzahl an Fällen zu lösen. Mit der Collector’s Edition haben die Spieler außerdem die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, zusätzliche Erfolge freizuschalten und Bonus-Sammlerstücke zu erhalten.

– In diesem spannenden Wimmelbildspiel wird der Spieler zum Detektiv und lüftet Geheimnisse, um eine Vielzahl an Fällen zu lösen. Mit der Collector’s Edition haben die Spieler außerdem die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, zusätzliche Erfolge freizuschalten und Bonus-Sammlerstücke zu erhalten. 28. September Hundred Days – Winemaking Simulator [Amazon Games App] – Spieler bauen ihr eigenes Weingut auf, indem sie strategische Entscheidungen treffen, z.B. welche Reben angebaut werden sollen, wann geerntet werden, welcher Wein vermarktet werden soll und vieles mehr.

September 2023 Kalender

Amazon Prime-Mitglieder können sich auf noch mehr Inhalte im September freuen, darunter Ingame-Loot und Content-Drops für Madden NFL 23, Diablo IV, Pokémon GO, World of Warcraft und mehr. Das gesamte Lineup gibt es auf gaming.amazon.com.

Jetzt verfügbar Call of Duty: Warzone and Modern Warfare II – World Series of Warzone Designated Driver Bundle

Jetzt verfügbar FIFA 23 – Prime Gaming Pack

Jetzt verfügbar Madden NFL 23 – Redzone Royale Ultimate Team Pack

Jetzt verfügbar Summertime Madness [Legacy Games Code]

Alle Neuigkeiten zu Inhalten, Angeboten und Gewinnspielen gibt es unter primegaming.blog oder auf den Kanälen von Prime Gaming auf Twitter, Facebook und Instagram.