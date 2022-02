EA Originals und Hazelight freuen sich bekannt zu geben, dass It Takes Two weltweit über fünf Millionen Mal über alle PlayStation-, Xbox- und PC-Plattformen hinweg verkauft wurde.

Das genreübergreifende, abenteuerliche Gameplay von It Takes Two – Gewinner in der Kategorie „Game of the Year“ der The Game Awards 2021 – bringt Spielende lokal und online über den kooperativen Split-Screen zusammen und ist damit auch das ideale Spiel für Paare am Valentinstag. Spieler:innen schlüpfen in die Rollen des zerstrittenen Paares Cody und May, die durch einen magischen Zauber in zwei Puppen verwandelt wurden und widerwillig dazu herausgefordert werden, sich durch eine fantastische Welt voller Überraschungen zu schlagen, um ihre zerbrochene Beziehung zu retten. It Takes Two bietet Spielenden mittels Freunde-Pass* die Möglichkeit, einen Freund einzuladen, um das komplette Spiel kostenlos mitzuerleben.

Zur Feier des Valentinstages von Cody und May werden besondere Valentinstags-Karten auf den sozialen Kanälen von Electronic Arts und den EA Originals veröffentlicht. Darüber hinaus werden unterhaltsame Geschichten von echten Paaren, die It Takes Two gemeinsam im Koop gespielt haben, mit der Welt geteilt.

Weitere Informationen zu It Takes Two gibt es auf der Webseite sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.

*Online-Koop erfordert eine Internetverbindung, ein EA-Konto und einen Online-Freund auf derselben und/oder der Next-Gen-Plattform, oder die installierte kostenlose Trial des Freunde-Passes.