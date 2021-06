Guardians of the Galaxy – Die Heldentruppe kommt noch dieses Jahr auf PC und Konsolen!

Square Enix hatte mit Marvel’s Avengers nicht den besten Start hingelegt und sucht auch heute noch verzweifelt nach Spielern. Was ist aber genau so bekommt wie Marvel’s Avengers? Richtig, die Guardians of the Galaxy! Die Truppe rund um Star Lord und die anderen bekommen nach dem Telltale Abenteuer ihr Tripple-A Debut, welches zudem noch dieses Jahr erschein soll und von Eidos Montréal stammt.

Bevor jetzt die ersten kritischen Stimmen kommen: Guardians of the Galaxy wird kein Game as a Service. Es handelt sich hier um ein reines Einzelspieler Spiel, das euch in die Rolle des Anführers Star Lord schlüpfen lässt. Die Aufgabe als Anführer bietet hierbei auch als Spielelement und ihr habt die Möglichkeit die Geschichte mit euren Handlungen und Entscheidungen zu beeinflussen. Weiterhin könnt ihr in den actiongeladenen Kämpfen nicht nur eure eigenen Waffen gegen die Gegner richten, sondern auch die Fähigkeiten eurer Kumpanen einsetzen und befehligen. Die Gruppe besteht hier aus dem Film Assemble Star Lord, Groot, Rocket, Drax und Gamora. In Bezug auf die Gruppe versprechen die Entwickler außerdem, dass man sich nie alleine fühlen wird und die Geschichte viele witzige Momente parat hält.

Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 für PlayStation 4/5, Xbox One/Series X und den PC.

Alle Trailer zum Spiel von der E3 2021: