Genshin Impact: Update 1.1 angekündigt

Nach einige Gerüchten kündigt miHoYo nun Version 1.1 zu Genshin Impact an. Kein Wunder dass nach dieser Nachricht Freude durchs Internet hallte, schließlich konnte sich das Spiel schnell großer Beliebtheit erfreuen. Das Update selbst besteht aus kleinen Optimierungen und neuen Inhalten. Der Patch 1.1 kommt am 11. November 2020. Jetzt stehlt sich noch die Frage, was das Update genau beinhaltet. Hier können wir euch aushelfen!

Trailer zu Update 1.1

Inhalte zu Update 1.1

Fangen wir mit den Optimierungen an. Hier gibt es nicht viel außer den üblichen Verbesserungen von Performance, der Spielwelt und im Gameplay. Eine Sache sticht hier dann aber doch heraus: Optimierungen für die PlayStation 5. So wird das durch Update 1.1 an die neue Konsole angepasst, damit ihr direkt zu Release in die Welt von Genshin Impact eintauchen könnt.

Desweiteren wird die Grundstory des Spiels erweitert. Diese wirkte bisher noch etwas unvollendet, was vor allem daran lag, dass die Geschichte ein sehr abruptes Ende fand. Um euch nicht allzu viel vorweg zu nehmen, können wir zumindest sagen, dass ihr durch den Patch die Einladung aus dem Ende annehmen könnt. Die neuen Story Inhalte bieten zudem einen neuen Bosskampf.

In den sogenannten Gebeten (der Gatcha-Mechanik des Spiels) werden vier neue Charaktere verfügbar sein: Zhongli (Element: Geo), Childe (Element: Hydro), Xinyan (Element: Pyro) und Diona (Element: Cyro). Einige Charaktere wurden zwar schon im Vorfeld geleakt, jedoch entsprechen diese Informationen mit Sicherheit der Wahrheit.

Zu den Neuerungen im Spiel zählt ein Ruf-System, durch welches ihr euren Ruf in den einzelnen Städten ausbauen könnt. Umso mehr Ansehen ihr in den Städten sammeln, desto mehr Belohnungen warten auf euch. Besonders die tragbaren Teleportationspunkte sind eine willkommene Abwechslung. Mithilfe diesem ist es möglich einen Teleportationspunkt überall auf der Map zu platzieren, zudem ihr euch 7 Tage lang teleportieren könnt. Danach verblasst er und ihr müsst einen neuen platzieren.

Zu den bisherigen wöchentlichen Bossen, gesellt sich eine neue Herausforderung in Form eines dritten Bosses. Diesen könnt ihr einmal pro Woche besiegen, um 5-Sterne-Artefakte zu bekommen.

Zum Schluss kommt noch das bevorstehende „Ferne Sterne“-Event. Besonders interessant ist das Event, da man den Charakter Fishl kostenlos erspielen kann. Neben Fishl warten viele neue Herausforderungen, durch die ihre viele wertvolle Items erspielen könnt.

Ihr könnt euch Genshin Impact hier online herunterladen!