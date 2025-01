Es geht in die letzte Kurve – JDM: Japanese Drift Master Veröffentlichungstermin bekannt!

Nach mehreren Jahren aktiver Entwicklung öffnet JDM: Japanese Drift Master endlich die Tore zu kurvenreichen Bergstraßen, malerischen Landstraßen und städtischen Autobahnen. Das mit Spannung erwartete Simcade-Rennspiel, das sich auf das Driften durch moderne japanische Straßen konzentriert, wird am 26. März 2025 auf Steam, GOG und im Epic Store veröffentlicht!

Hier ist der aktuellste Trailer:

JDM: Japanese Drift Master entführt die Spieler in eine offene, fiktive japanische Präfektur – Guntama.

Diese Welt erstreckt sich über 250 km Hauptstraßen und kombiniert berühmte Touristenattraktionen mit legendären Hotspots der Autoszene. Von der Nachbildung des Himeji-Schlosses bis hin zum Guntama-eigenen Daikoku-Parkplatz – egal ob ihr Racing-Fans seid oder einfach nur durch die Straßen Japans cruisen wollt, hier gibt es immer etwas zu erleben!

Ihr übernehmt die Rolle von Touma, einem polnischen Fahrer, der davon träumt, sich in der japanischen Street-Racing-Szene einen Namen zu machen. Mit Unterstützung seiner japanischen Freunde stürzt er sich in den Wettkampf – doch er merkt schnell, dass mächtige Rivalen ihm im Weg stehen. Wird er es an die Spitze schaffen? Drama, Action und sogar eine Liebesgeschichte erwarten die Spieler.

Die Geschichte wird sowohl durch In-Game-Events als auch durch ein eigenes Manga (japanischer Comic) erzählt. Jede Teilnahme an einem Event enthüllt neue Seiten des Comics, die euch entweder in das nächste Rennen einführen oder die Spannung weiter aufbauen.

Was wäre ein Racing-Game ohne schnelle und atemberaubende Autos? Spieler können sich auf voll lizenzierte Fahrzeuge von Nissan, Mazda und Subaru freuen – und das ist erst der Anfang! Weitere Fahrzeugankündigungen folgen in Zukunft.

Jedes Fahrzeug in JDM: Japanes Drift Master kann mechanisch und optisch aufgerüstet werden.

Vom neuen ECU-Upgrade bis hin zum extravaganten Bōsōzoku-Auspuff – JDM: Japanese Drift Master bietet eine Vielzahl an Tuning-Möglichkeiten. Das System ist einfach und intuitiv, aber für diejenigen, die das Maximum aus ihrem Fahrzeug herausholen möchten, gibt es ein detailliertes Fine-Tuning. Ob Grip-Monster, Drift-König oder Allrounder – jedes Auto lässt sich genau nach euren Vorlieben abstimmen.

JDM: Japanese Drift Master ist ein Simcade-Racer, es kombiniert eine realistische Fahrphysik mit arcade-artigem Fahrspaß. Jedes Auto verhält sich anders auf der Straße – das Gewicht ist spürbar, das Bremsverhalten realistisch, und das Gefühl, eine Kurve zu nehmen, herausfordernd, aber gleichzeitig unterhaltsam. Die Fahrphysik war von Anfang an ein Kernaspekt der Entwicklung, und wir glauben, dass wir die perfekte Balance zwischen Spaß und realistischer Herausforderung gefunden haben.

Lenkräder werden unterstützt

Gute Neuigkeiten für Sim-Racer und Autoliebhaber: Wir arbeiten kontinuierlich daran, Lenkräder und Sim-Driving-Hardware in das Spiel zu integrieren. Darüber hinaus wird es ein umfassendes Key-Binding-System geben, mit dem ihr fast jedes Eingabegerät nach euren Wünschen anpassen könnt.

Falls euer spezifisches Lenkrad nicht direkt unterstützt wird, könnt ihr es dennoch problemlos manuell konfigurieren. Aber keine Sorge: Auch Controller- und Tastaturspieler werden in den vollen Genuss des Spiels kommen – JDM: Japanese Drift Master spielt sich mit jeder Steuerungsart hervorragend. JDM: Japanese Drift Master ist ein Singleplayer-Rennspiel mit narrativem Fokus, das auf der Unreal Engine 5 entwickelt wurde.

Das Spiel erscheint am 26. März 2025 auf Steam, GOG und im Epic Store – markiert euch das Datum im Kalender, staubt eure Controller ab und macht euch bereit, die Straßen Japans zu erobern

