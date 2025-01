Street Fighter 6 – Mai Shiranui Trailer

Capcom zeigt den Gameplay Trailer für den nächsten DLC-Kämpfer für Street Fighter 6. Mai Shiranui brennt für den Kampf!

Als zweiter Gastcharakter in der Geschichte von Street Fighter haben die Spieler viele Gründe, sich auf Mais einzigartiges Moveset zu freuen, das von einer Vielzahl von SNK-Klassikern inspiriert ist und mit den modernen Mechaniken von Street Fighter 6 kombiniert wurde. Die Spieler können mit Mai in allen drei Spielmodi, einschließlich Fighting Ground und Battle Hub, für Furore sorgen und sie als neueste Meisterin in World Tour ausprobieren.

Die schillernde Mai kommt außerdem mit zwei Outfits daher. Outfit 1 erinnert an ihren klassischen Stil aus SNKs historischer Fatal Fury-Serie, während Outfit 2 an ihren neuesten Look aus dem kommenden Fatal Fury: City of the Wolves angelehnt ist. Outfit 2 kann durch Kämpfer-Münzen oder durch das Maximieren der Bindung mit ihr in World Tour erworben werden.