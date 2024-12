Onimusha: Way of the Sword angekündigt

Auf den Game Awards 2024 zeigt der Capcom ein neues Spiel in der Onimusha Serie. Es geht wieder auf die Dämonenjagd im alten Japan!

Kämpfe dich durch blutige Schwertkampf-Action. Erkunde die historische japanische Hauptstadt der Edo-Ära, Kyoto, die von bösartigen Wolken der Bosheit verdreht wurde. Jeder Abschnitt ist von Geheimnissen, Gefahren und Intrigen umhüllt. Kämpfe gegen Monstrositäten aus der Unterwelt, die als Genma bekannt sind, in einer Geschichte der dunklen Fantasie. Verfolge die Geschichte eines Samurai, der den Oni-Panzerhandschuh trägt, ein mystisches Artefakt, das seinem Träger die Macht verleiht, Genma zu töten. In düsteren, blutgetränkten Kämpfen sucht er nach dem Grund für seinen Kampf. Welches Schicksal erwartet ihn am Ende seines Weges?

Onimusha: Way of the Sword Trailer

Onimusha: Way of the Sword erscheint 2026 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S