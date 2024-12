Okami Fortsetzung angekündigt

Auf den Game Awards 2024 zeigt der Capcom eine Fortsetzung zum Kultklassiker Okami. Der Wolf kehrt zurück!



Das Okami-Fortsetzungsprojekt ist in Arbeit!

Okami ist ein Spiel, das von der Kritik für seine einzigartige Welt, seine herzerwärmende Geschichte und seine spannenden Abenteuer gelobt wurde. Jetzt wurde ein neues Abenteuer in der gleichen Art wie Okami in Angriff genommen.

Hideki Kamiya, der Regisseur des ursprünglichen Okami, wird dieses Projekt leiten, das von verschiedenen Studios gemeinsam entwickelt wird, zu denen verschiedene Mitarbeiter des ursprünglichen Okami gehören: M-TWO Inc, Machine Head Works Inc und CLOVERS Inc, bei dem Hideki Kamiya Mitglied ist.

Wie werden die neuen Abenteuer von Amaterasu und Co. aussehen? Es wird einige Zeit dauern, bis wir Sie wieder begrüßen können, aber wir hoffen, dass Sie sich auf dieses Projekt freuen.