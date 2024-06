Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind angekündigt

Entwickler Digital Eclipse zeigt auf dem Summer Game Fest 2024 ein neues Power Rangers Spiel.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind ist ein klassisches beat‘ em up im Pixel-Look.

In Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind tritt das Team gegen eine Roboter-Reinkarnation der langjährigen Nemesis der Power Rangers an. Robo-Rita hat ein Portal herbeigezaubert, um sich selbst in die Vergangenheit zu schicken, damit sie die Power Rangers endlich auslöschen kann, indem sie sich mit ihrem jüngeren Ich verbündet. Gemeinsam versuchen Robo-Rita und Rita Repulsa, die Vergangenheit zurückzudrehen, neu zu schreiben und neu zu mischen, um die Gründung der Power Rangers zu verhindern und den Lauf der Geschichte zu verändern.

Wird es den beiden Ritas und ihrer Armee monströser Feinde aus der gesamten Zeitlinie der Mighty Morphin Power Rangers schließlich gelingen, die Power Rangers zu vernichten? Oder werden diese Teenager mit der richtigen Einstellung lernen, zusammenzuarbeiten und diese katastrophale chronologische Zusammenarbeit zu verhindern?

Die Spieler können die Ursprünge der Mighty Morphin Power Rangers noch einmal erleben – zum ersten Mal! Die Vergangenheit wird nie wieder dieselbe sein…

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind erscheint 2024 für PC und Konsolen