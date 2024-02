Contest of Chaos – Magie und Chaos – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Ich bin Contest of Chaos – Magie und Chaos.

Erscheinungsdatum 27.02.2023 Zeichner Carlos Nieto, Sergio Davila, u.a. Autor Jed MacKay, Steve Orlando, u.a. Format Softcover Seitenanzahl 260 Storyline – Stories Avengers Annual (2023) 1, Fantastic Four Annual (2023) 1, Iron Man Annual (2023) 1, Moon Knight Annual (2023) 1, Scarlet Witch Annual (2023) 1, Spider-Gwen Annual (2023) 1, Spider-Man Annual (2023) 1, Venom Annual (2023) 1, X-Men Annual (2023) 1 Preis 29,00 €

Kennt ihr den Contest of Champions? Eine der frühen Comic-Reihen, die bereits bewiesen haben, wie spaßig es sein kann, verschiedene Helden in einer Art Turnier gegeneinander kämpfen zu lassen. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, manchmal wollen wir unsere zwei liebsten Helden einfach mal kämpfen sehen, um endlich herauszufinden, wer der Stärkere ist. In normalen Comics, in denen eine Art Konsistenz bewahrt werden muss, ist das aber oft nicht möglich. Die verschiedenen Contests im Marvel-Universum ändern das aber und geben uns großartige Kämpfe, die man so nicht häufig erleben kann. Ob der neue Contest of Chaos – Magie und Chaos da aber mithalten kann, erfahrt ihr in dieser Kritik.

Inhalt:

Das gefürchtete Darkhold ist nun mit Scarlet Witch verschmolzen, aber die Hexe Agatha Harkness hat andere finstere Pläne. Sie beabsichtigt, ein neues Buch des Bösen zu erschaffen, und dazu will sie Helden in epischen Wettkämpfen einsetzen. Spider-Man tritt gegen Wolverine an, Iron Man gegen Storm, Ghost Rider gegen die menschliche Fackel, Moon Knight gegen Taegukgi, Ghost Spider gegen White Fox, Venom gegen Deadpool und Captain Marvel gegen Cyclops! Die Gewinner dieser Einzelkämpfe werden auf die Avengers treffen – ein spannungsgeladenes Duell zwischen Gut und Böse steht bevor!

Klingt alles etwas plump und ohne tiefgreifende Story? Dann habt ihr prinzipiell auch vollkommen recht. In Contest of Chaos – Magie und Chaos ist die Geschichte lediglich Beiwerk, um unsere liebsten Helden dabei beobachten zu können, wie sie gegeneinander in spannenden Kämpfen einen Schlag nach dem anderen setzen. Und ich bin ehrlich zu euch – das sieht einfach verdammt cool aus. Wolverine gegen Spider-Man? Hell yeah! Ghost-Spider gegen White Fox? Aber sowas von! Manchmal braucht es einfach eine Story, die sich keiner literarischen Vorlage bedient und einfach nur auf reine Action setzt, die Fanherzen höher schlagen lässt.

Das Einzige, was mir beim Lesen etwas sauer aufgestoßen ist, ist, dass die Grundgeschichte etwas schwer für Nichtkenner nachzuvollziehen ist. Was es jetzt genau mit dem Darkhold auf sich hat und warum Wanda dazu so einen starken Bezug hat, bleibt für Neueinsteiger definitiv ein Rätsel. Dafür ist es umso beeindruckender, dass trotz der Vielzahl an Autoren und verschiedenen Annuals man es geschafft hat, eine in sich geschlossene Geschichte zu präsentieren, die am Ende dann doch noch den Status quo im Universum verändert. Wieso und wie sich die Geschehnisse wohl auf die weitere Story auswirken, findet ihr aber am besten selbst heraus. Von mir erfahrt ihr nur, dass der Comic unbedingt in eure Sammlung gehört.

Zeichnung:

Sowie die einzelnen Geschichten von verschiedenen Autoren erzählt werden, so stammen auch die Zeichnungen in jedem Annual von jeweils anderen Künstlern. Damit reicht die Qualität von in Ordnung bis hin zu unglaublich fantastisch. Es ist also schwierig eine direkte Bewertung für den Zeichenstil abzugeben. Was ich dafür aber sagen kann, ist, dass durch den ständigen Wechsel man immer etwas Neues für die Augen bekommt und das Lesen nie langweilig ausfällt.

Als ich Contest of Chaos – Magie und Chaos zugeschickt bekommen habe, war ich erstmal von der Dicke überrascht. „Wird wohl erstmal viel zu lesen sein“, habe ich mir gedacht. Was ich aber total unterschätzt habe, ist, wie durch die verschiedenen Zeichnungen die Zeit wie im Flug vergangen ist und ich schnell das Ende erreicht habe. Besonders empfehlen möchte ich hier die Zeichnungen aus dem Scarlet Witch Annual und eben jenen von Spider-Gwen, da diese im Besonderen meinen Stil treffen und mit ihrer verspielten Linienführung immer wieder für tolle Panels sorgen.

Fazit zu Contest of Chaos – Magie und Chaos:

Der Comic Contest of Chaos – Magie und Chaos bietet eine unterhaltsame und actiongeladene Erfahrung für Fans von Superheldenkämpfen. Die Idee, bekannte Helden in epischen Wettkämpfen gegeneinander antreten zu lassen, ist zwar nicht neu, aber sie wird hier mit viel Dynamik und visueller Finesse umgesetzt.

Die Geschichte dient eher als Vorwand für die beeindruckenden Kampfszenen, und das ist auch gut so. Die Vielfalt der Kämpfe zwischen Helden wie Spider-Man, Wolverine, Iron Man und anderen sorgt für Spannung und lässt die Herzen der Fans höherschlagen. Die Herausforderung bestand darin, die Geschichte für Neueinsteiger nachvollziehbar zu gestalten, da der Bezug zum Darkhold und Wandas Verbindung dazu etwas undurchsichtig bleibt. Leider hat man diesen Punkt aber nicht wirklich geschafft.

Die wechselnden Autoren und Künstler tragen zu einer abwechslungsreichen visuellen Darstellung bei, wobei der Zeichenstil vom Scarlet Witch Annual und dem von Spider-Gwen besonders hervorsticht. Die Comic-Dicke mag im ersten Moment abschreckend wirken, aber die verschiedenen Zeichnungen sorgen dafür, dass die Zeit beim Lesen wie im Flug vergeht.

Insgesamt bietet Contest of Chaos – Magie und Chaos eine gelungene Mischung aus spektakulären Kämpfen, visuellem Genuss und einer leicht verständlichen, wenn auch nicht besonders tiefgründigen, Handlung. Für Fans von actiongeladenen Superheldencomic ist dieser Contest definitiv eine Bereicherung für die Sammlung.