Ohne Bargeld durch Europa? TikToker Aditotoro, Paulomuc und Paul Frege zeigen am Wochenende, wie es geht

Bei Red Bull Can You Make It? haben Teams aus aller Welt sieben Tage lang Zeit, um ohne Geld und Smartphones, sondern nur mit Red Bull Dosen als Währung, quer durch Europa zu reisen. Während der gesamten Reise tauschen die Teams Red Bull Dosen gegen alles ein, was sie benötigen – Essen, einen Schlafplatz, den Transport zum nächsten Ort und alles andere, um die Ziellinie in Berlin zu erreichen. Aditotoro, Paulomuc und Paul Frege testen das Konzept – und streamen ihr Abenteuer vom 25. bis 27. Februar live auf Twitch unter twitch.tv/aditotoro.

„Leider können wir selbst nicht am Event im Mai teilnehmen. Deshalb haben wir uns die Aufgabe gestellt, innerhalb von drei Tagen einmal quer durch Deutschland vom Bodensee nach Berlin zu kommen. Wir befolgen dabei die Regeln, die auch für die Teams des 7-tägigen Events gelten, Cheatcodes nicht ausgeschlossen“, scherzen die drei Jungs. Ihre Smartphones werden die Drei lediglich dabeihaben, um sich zu filmen und auf ihren Social-Media-Kanälen zu posten.

Auf dem Weg müssen sie drei Checkpoints passieren und Challenges bewältigen, die ihnen alles abverlangen – denn das Ziel ist es nicht nur, Berlin zu erreichen, sondern so viel zu erleben wie möglich. Dabei sammeln sie Punkte, genau wie die Teilnehmer:innen bei Red Bull Can You Make It?.

In der 4. Ausgabe von Red Bull Can You Make It? müssen die Teams Europa in nur sieben Tagen, vom 21. bis 28. Mai, durchqueren und von einem von fünf vorgegebenen Startpunkten das Ziel in Berlin erreichen – ausschließlich mit Red Bull Dosen als Währung, dafür aber mit der Chance, unterwegs unvergessliche Abenteuer zu erleben. Am Ende der Reise gewinnt jedoch nicht das Team, das als erstes in Berlin ankommt, sondern das Team, welches die meisten Punkte sammeln konnte.

Sind Abenteuergeist und Kreativität der Teilnehmer:innen gepaart mit Red Bull Dosen als Währung tatsächlich so wertvoll wie Bargeld, Handys und Hotelreservierungen? In den vorherigen Ausgaben von Red Bull Can You Make It? hatten einige Teams die beste Zeit ihres Lebens und haben ihre Träume während der unvergleichlichen Reise verwirklicht. Sie sprangen aus Flugzeugen, nahmen an hochkarätigen Sportereignissen teil, residierten in 5-Sterne-Hotels und vieles mehr. Abenteurer und Reisefans können sich noch bis 31. März für das Event auf redbullcanyoumakeit.com bewerben.

