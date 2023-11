Dumb Money ab heute im Kino

Erinnert ihr euch noch an den Skandal rund um die GameStop-Aktie? Hier hat es ein kleiner Haufen an kleinen Investoren aus dem Reddit WallStreetBets geschafft, die Aktie des sterbenden Unternehmen GameStop in die Höhe zu treiben. Da viele große Anleger auf einen Fall der Aktie spekuliert haben, war das Resultat, dass diese ihr Geld in Massen verloren haben, während die kleinen Investoren eine große Menge an Gewinn machen konnten. Dieser Vorfall demonstrierte exzellent, wie einfach der Aktienmarkt manipulierbar ist. Der Film Dumb Money verfilmt diesen Vorfall nun.

Dumb Money (oder im deutschen auch vollständig Dumb Money – Schnelles Geld) präsentiert uns die Geschehnisse aus der Sicht beider Parteien und versucht den Fall teilweise humorvoll und teilweise dramatisch aufzuarbeiten. Die Geschichte des Films basiert auf dem Buch The Antisocial Network: The GameStop Short Squeeze and the Ragtag Group of Amateur Traders That Brought Wall Street to Its Knees von Ben Mezrich, welches 2021 erstmals veröffentlicht wurde. Als Hauptdarsteller wurden Seth Rogen (in der Rolle des Fondsgründer Gabe Plotkin) und Paul Dano (in der Rolle von Keith Gill) verpflichtet.

Der Film von Regisseur Craig Gillespie ist ab heute in den deutschen Kinos anschaubar. Craig Gillespie hatte vor Dumb Money zum Beispiel den Film Cruella mit Emma Stone dirigiert, wodurch er bereits Erfahrung in der Umsetzung mit existentem Stoff hat. Ob Dumb Money aber ein Erfolg werden kann hängt von der Umsetzung und dem Interesse an dem Fall aus dem Jahre 2020 hat. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf dieses Interessante Phänomen im Kino sehen zu können.

Hier gibt es den offiziellen Trailer zu Dumb Money: