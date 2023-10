Wenn Alligatoren eine Polizeistation angreifen – The Flood Blu-ray Kritik

Crawl meets Assault on Precinct 13 – mit diesem Satz wirbt The Flood auf der Rückseite der Blu-ray-Fassung. Ein Hochgestecktes Ziel bedenkt man, dass es sich bei beiden Filmen um wirklich tolle Werke des eigenen Genres handelt. Ich habe beide Filme bereits in der Vergangenheit gesehen und muss sagen, dass sich The Flood mit keinem den beiden Titeln messen kann. Das muss aber nicht direkt etwas Schlechtes sein. Regisseur Brandon Slagle (bekannt für zum Beispiel Breakout) beweist mit dem 2023 erschienen The Flood mal wieder, dass auch Trash-Horrorfilme für einen spaßigen Abend mit viel Lachanfällen sorgen kann. Ich durfte mir die Blu-ray-Version, veröffentlicht von Splendid Film, einmal genauer anschauen und zeige euch, warum Trash-Fans mit diesem Film sicherlich auf ihre Kosten kommen.

Trash-Faktor: Alligatoren

In The Flood ist Louisiana gerade von einem großen und gefährlichen Hurrikan betroffen, weshalb ein Gefangenentransport auf dem Weg ins Gefängnis ein Zwischenstopp in einer Polizeistation nehmen muss. Nachdem die 5 Gefangenen in ihren Zellen landen, stürmt eine Gruppe an Söldner die Station und versucht einen der Verbrecher zu befreien. Womit sie jedoch nicht gerechnet haben, sind Alligatoren, welche bereits in der Polizeistation ihr Unwesen treiben. Schaffen es die Polizisten und die Gefangenen der Flut und den darin schwimmenden Monstern zu entkommen?

Ich muss ehrlich sein: Objektiv gesehen ist The Flood ein wirklich mieser Film. Schlechte Effekte, gepaart mit einer uninteressanten Geschichte und wirklich nicht guten schauspielerischen Leistungen sorgen für ein Gesamtpaket, welches sich nur schwer anschauen lässt. Trotzdem habe ich den Film irgendwie gern geschaut. Als die Alligatoren angefangen haben mit den Opfern im Maul sich zu drehen musste ich einfach anfangen zu lachen. Nicht weil die Brutalität von The Flood meinen inneren Psychopaten weckt, sondern weil das Schauspiel mit den GCI-Alligatoren so verdammt lächerlich war, dass ich mich unterhalten gefühlt habe.

Generell würde ich den Film damit als ein Trash-Meisterwerk bezeichnen. Nein – The Flood kommt nicht an Titel wie Sharknado ran, ist aber für einen Abend zusammen mit Freunden oder alleine der perfekte Film, Alligatoren dabei zuschauen zu können, wie sie auf lustige Weise eine Polizeistation unsicher machen. Wer Trash-Filmen sonst aber sowieso nicht positiv gegenüber steht, wird auch hier wahrscheinlich keinen Spaß haben können. Es sei aber gesagt, dass der Film mit 93 Minuten sowieso nicht allzu lange ist und dadurch auch nicht als Zeitverschwendung betitelt werden kann. Allein für das wirklich komische Finale solltet ihr aber bis zum Ende dranbleiben.

Schon wieder keine Extras?

Die Blu-ray von The Flood kommt mit einem meiner Meinung nach großartigen Coverart daher und überzeugt mit einer sehr guten optischen Qualität. In Full-HD macht es besonders Spaß dem Trash-Spektakel zuzusehen, während sich eine Meute Alligatoren an einer Vielzahl von Gefangenen zu schaffen macht.

Das einzige, was mich hierbei schon wieder stört, ist dass es in der Blu-ray-Fassung leider keine Extras gibt. Klar – mit 14,99€ derzeit bei Media Markt ist der Film nicht gerade teuer, trotzdem könnte man mit zum Beispiel Interviews oder Trailern einfach für ein schöneres Gesamterlebnis sorgen. Vor allem, da das hinzufügen hiervon gar nicht mal so aufwendig wäre. Interessanterweise ist dies der bereits zweite Film von Splendid Film, welcher ohne Extras aufschlägt. Auch Fear the Night musste ohne diese Zusätze auskommen. Also hier einen kurzen Appell an die Verantwortlichen: Fügt der Blu-ray etwas bei, was Kaufanreize schafft, da man anders den Film auch einfach digital erwerben könnte. Danke!

Fazit zu The Flood:

Insgesamt betrachtet ist The Flood sicherlich kein guter Film. Objektiv gesehen gibt es zahlreiche Schwächen, von den schlechten Effekten bis zur uninteressanten Handlung und den schwachen schauspielerischen Leistungen. Dennoch hatte ich meinen Spaß mit diesem Trash-Film. Die lächerlichen Szenen mit den CGI-Alligatoren brachten mich zum Lachen, nicht wegen ihrer Brutalität, sondern aufgrund ihrer Absurdität.

The Flood ist definitiv ein Trash-Meisterwerk, auch wenn es nicht mit Titeln wie Sharknado mithalten kann. Für einen unterhaltsamen Abend mit Freunden oder alleine, um Alligatoren auf humorvolle Weise eine Polizeistation stürmen zu sehen, ist dieser Film die richtige Wahl. Außerdem ist der Film mit seinen 93 Minuten nicht allzu lang und daher keine Zeitverschwendung. Das wirklich komische Finale rundet das Vergnügen ab.

Was mich jedoch erneut stört, ist das Fehlen von Extras auf der Blu-ray. Trotz des relativ niedrigen Preises von 14,99€ hätte das Hinzufügen von Interviews oder Trailern das Gesamterlebnis verbessern können. Hiermit appelliere ich an die Verantwortlichen, Extras hinzuzufügen, um Anreize für den Kauf der Blu-ray zu schaffen. Andernfalls könnte man den Film genauso gut digital erwerben.