Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro – Wird es nun schneller günstiger?

So dürfte das Basismodell Google Pixel 8 bereits nach vier Monaten bereits um 11 Prozent günstiger sein und dann nur noch etwas über 700 Euro kosten. Beim Google Pixel 8 Pro sieht es sogar noch besser aus. Hier ist eine Preissenkung von 15 Prozent möglich, wobei der Kaufpreis dann unter die 1000 Euro Marke sinkt. Ihr solltet also wieder ein wenig Geduld mitbringen wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt.

Noch mehr Geduld lässt euch noch mehr sparen

Habt ihr noch mehr Geduld dann könnt ihr nach sechs Monaten bereits bis zu 15 Prozent beim Pixel 8 sparen. Allerdings ist der Startpreis von 799 Euro um 150 Euro als bei den Vorgängermodellen. Es wird aber laut der Preisverläufe einen kontinuierlichen Preisverfall geben. Nach acht bis zwölf Wochen sollte der Startpreis des Pixel 8 etwa 50 Euro günstiger sein. Nach fünf Monaten ca. 100 Euro..

Pixel 8 Pro wird auch immer günstiger

Nach sechs Monaten könnten das Google 8 Pro bereits 16 Prozent günstiger sein. Allerdings ist der Startpreis mit 1099 Euro um satte 200 Euro höher als bei seinen Vorgänger. Wer ganze neun Monate warten kann der kann bis zu 230 Euro sparen, das sind immerhin schon 21 Prozent.

Wird das Google Pixel 7 und das Google Pixel 7 Pro nun günstiger?

Wenn neue Flaggschiffe auf den Markt kommen dann werden deren Vorgänger meistens etwas billiger. Doch ist das wirklich so? Dafür muss man sich den Preisverfall des Google Pixel 6 und 6 Pro ab dem Release der 7. Generation genauer anschauen. Im Oktober 2022 hat Google das Pixel 7 vorgestellt, da kostete das Pixel 6 nur noch durchschnittlich 513 Euro. Es war da schon 21 Prozent günstiger als zu Beginn. Dann ist der Preis in den nächsten vier Wochen um weitere vier Prozent gesunken und kostete dann nur noch 490 Euro. Insgesamt gab es also eine Ersparnis von 29 Prozent.

Das Pixel 6 Pro ist noch günstiger geworden. Vier Wochen nach der Veröffentlichung des Pixel 7 Pro kostete es 620 Euro und war 31 Prozent günstiger als die UVP. Sieben Monate später nach der Pixel 7 Veröffentlichung war das Pixel 6 und Pixel 6 Pro nur noch fast halb so teuer wie vorher und es gab einen Preisverfall von 45 Prozent.

So kann man davon ausgehen das das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro ab Oktober weiterhin kontinuierlich sinken werden und zu Beginn des neuen Jahres ein neuer Tiefpreis erreicht werden könnte.