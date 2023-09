Trine 5: A Clockwork Conspiracy im Test

Die erfolgreiche Trine Reihe geht mittlerweile in ihre fünfte Runde und wir haben eine Xbox Series X Testversion von Trine 5: A Clockwork Conspiracy bekommen und sagen euch ob sich die Reise mit dem Zauberer Amadeus, der Diebin Zoya und dem Ritter Pontius lohnt und überzeugen kann.

Und wieder steht die Welt vor dem Abgrund und die drei Helden müssen wieder zusammenhalten um sie zu retten. Die Uhrwerkarmee hat Böses im Schilde und hat nichts anderes als Vernichtung im Sinn. Unsere drei Hauptdarsteller ahnen zunächst nichts von der Misere und tappen in eine Falle. Zu Beginn des Spiels machen wir uns mit der Steuerung vertraut und denken das wir alle zu einem großen Fest zu Ehren der Helden von Trine eingeladen worden sind.

TRINE 5 ZEIGT EINDRUCKSVOLL: NUR GEMEINSAM SIND WIR STARK

Wir lernen also erstmal alle unsere Fähigkeiten kennen und beginnen mit der Diebin Zoya, danach folgt Ritter Pontius und danach der Zauber Amadeus. Das Ganze wird schön erzählt von bekannten deutschen Sprechern und die bunten farbigen Welten sehen mal so gar nicht nach Krieg oder Ungerechtigkeit aus. Doch das ändert sich nach einer Weile. Seht die ersten Schritte im Spiel als Tutorial an um die grundlegenden Funktionen der einzelnen Protagonisten besser kennenzulernen.

Nachdem sich alle dann gemeinsam getroffen haben treffen wir auf die anscheinend nette Miss Sonny. Sie bedankt sich bei uns für die Heldentaten und möchte nun gerne ein gemeinsames Foto mit uns schießen. Doch hinter diesem Gedanke steckt ein mieser Plan. Denn Sonny will die Herrschaft an sich reissen. Zusammen mit der Uhrwerkarmee will sie das schöne Leben auf Trine vergessen machen und das Königreich beherrschen.

Nun beginnt Trine 5: A Clockwork Conspiracy erst richtig und wir starten mit allen drei Charakteren gegen die bösen Mächte und wollen Ruhe und Frieden zurückkehren lassen. Eine spannende Geschichte entwickelt sich und hier kommt ihr nur gemeinsam weiter. Jede einzelne Fähigkeit muss sinnvoll genutzt werden um immer weiter zu kommen. Die Diebin Zoya kann sich an Ringe festhaken, der Ritter Pontius kann mit seinem Schild Wasser umleiten und Zauber Amadaus kann Kisten oder Bretter zaubern die uns an verzwickten Stellen weiterhelfen können.

RÄTSEL MACHEN LUST UND LASSEN UNS NACHDENKEN

Die Aufgaben erfordern kein Abitur bringen euch aber dennoch zum Nachdenken. Auch wenn mancher Weg noch so seltsam ist, ihr sollte ihn probieren. Und auch wenn ihr noch so verzweifelt seid: Denkt in Ruhe nach – es gibt immer einen Weg weiter und das Spiel lässt euch nicht im Regen stehen. Allerdings erfordert es an manchen Stellen wirklich Geschick und auch manchmal schnelle Bewegungen am Pad. Heftige Kämpfe gegen die Uhrwerkrieger solltet ihr aber nicht erwarten. Hier haut Ritter Pontius einfach zwei oder dreimal mit seinem Schwert zu und die Gegner sind Geschichte.

Nach einer Weile wird das ein wenig eintönig, da die Kämpfe nicht besonders abwechslungsreich sind. Zoya kann sich mit ihrem Pfeil ebenfalls zur Wehr setzen und Amadeus nutzt dabei seine hergezauberten Kisten. Meistens läuten diese Kämpfe auch das Ende eines Abschnitts ein und die Geschichte wird weitererzählt. Grafisch ist Trine 5: A Clockwork Conspiracy ein wunderschönes Abenteuer geworden, welches euch schnell in den Bann zieht. Man erwischt sich immer dabei es doch noch mal zu versuchen oder die Geschichte weiterzuspielen.

Neben dem gelungenen Singleplayer-Modus könnt ihr das Spiel auch im Mehrspieler-Modus spielen. Das ist entweder lokal oder online möglich. Die Rätsel wurden dabei so geändert das sich mit gleichzeitigen Aktionen gelöst werden können. Das Spiel macht besonders im Koop-Modus richtig viel Spaß und lässt euch gemeinsam darüber grübeln welcher Weg denn nun der richtige ist. Technisch solide umgesetzt und sorgt dabei für einen wirklich hohen Wiederspielwert.

12 STUNDEN SPIELZEIT

Mit einer Spielzeit von rund 12 Stunden bietet Trine 5: A Clockwork Conspiracy eine Menge Spaß und eine toll erzählte Geschichte. Auch wenn manche Stellen ein wenig nerven können ist der Frustfaktor nicht hoch. Ihr solltet allerdings die Schwierigkeitsstufe zunächst auf Leicht stellen, damit ihr euch mit der Steuerung und den Funktionen besser auseinandersetzen könnt. Auch musikalisch ist das Ganze stimmig umgesetzt

FAZIT:

Trine 5: A Clockwork Conspiracy macht Spaß und sorgt besonders im Koop-Modus für gemeinsames Rätseln. Grafisch erwartet euch eine bunte Trine Welt, die man schon aus den Vorgängern kennt und hier noch mal ein paar liebevolle Details-Update bekommen hat. Die Charaktere sind allesamt gut zu spielen und bringen ihre eigenen Fähigkeiten mit. Die Rätsel sind teilweise anspruchsvoll sollten aber von jedem gemeistert werden, so dass der Spielspaß hier nicht auf der Strecke bleibt. Wer Trine liebt wird auch mit diesem Ableger seine helle Freude haben und gemeinsam mit Zoya, Amadeus und Pontius ins Abenteuer starten.

WERTUNG:

8,5 von 10